El banco europeo ha manifestado su preocupación y alarma por las retribuciones de los ejecutivos de la banca de algunos países, en concreto de España, Francia e Italia. Estos salarios no se corresponden ni con la solvencia de sus bancos ni por el servicio que prestan al público. España tiene las retribuciones más altas de todos los países de la Unión Europea, dato que se hace más chocante al considerar que en el último año el número de ejecutivos bancarios españoles que cobran más de un millón anual ha crecido un 70%.

Estos datos, contrastan con el silencio manifestado por el Banco de España y por algunos medios de comunicación, sin duda, tímidos debido a su dependencia financiera. Nadia Calviño, hace alrededor de un año, hizo manifestaciones al particular, poniendo de relieve esta anomalía. El dato es más escandaloso considerando que los salarios españoles son más bajos que muchos de los países de la Unión Europea.

¿Cómo corregir esto que solo beneficia a los ejecutivos? No es fácil hacerlo, dando por descontado que los aludidos no se bajarán su sueldo por su propia virtud. Solo se ven dos posibilidades. Una es subir los impuestos fuertemente a los que ganen más de una cantidad, por ejemplo un millón de euros. La otra posibilidad es lo que intentó Suiza, país no sospechoso de no proteger a la banca y que sin embargo, su gobierno propuso un referéndum para limitar el salario de los ejecutivos de las empresas a no más de doce veces el salario mínimo de una empresa. El referéndum no se restringía solo al sector bancario sino a todas las empresas y quizás por ello no salió adelante, aunque significo una moderación en los salarios en los años siguientes. Sin embargo, es una posibilidad a considerar poner por ley un límite a las retribuciones máximas en función de las mínimas. El mismo debate de la posibilidad de hacerlo, traería como consecuencia una autolimitación

En España en los últimos años hemos tenido varias crisis bancarias con fusiones y desapariciones bancarias. La experiencia nos dice que siempre se ha puesto dinero público y a pesar de ello, ha habido reestructuración de plantillas y despido de varios empleados.

El tema de las retribuciones no es baladí, porque en el fondo, esas retribuciones salen del bolsillo de los usuarios o de los accionistas de los bancos.

Hay múltiples estudios económicos que discuten si es bueno o no que aumenten los salarios igual que la inflación, pero mantienen silencio sobre las retribuciones de los ejecutivos. La explicación a este comportamiento es que muchos de ellos dependen de los bancos directa o indirectamente.