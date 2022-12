CON cierta frecuencia el director del Banco de España da una conferencia o emite opiniones sobre casi todo, excepto sobre materias de su competencia. También se hacen predicciones sobre cómo van algunos aspectos económicos del país. La última predicción sobre la evolución del producto interior bruto, PIB, de España, la realizó hace una semana, incluyendo la de 2022.

Desde luego no hace falta ser muy listo para adivinar el crecimiento del PIB cuando se sabe el de los once meses anteriores y solo restan diez días. Esta vez el pronóstico corregía sus mismas predicciones anteriores. Las que aciertan son las predicciones del Ministerio de Economía. Durante la crisis financiera la actuación del Banco de España no fue muy positiva, dado que no solo no predijo la crisis que venía, sino que no dijo abiertamente la situación en que estaban muchas entidades financieras. Predecir no es su fuerte.

Últimamente hemos tenido noticia, no por el Banco de España, de que la solvencia de los bancos españoles se encuentra entre la más baja de los europeos y al mismo tiempo hemos visto que sus balances han arrojado beneficios récord. Ni el Banco de España ni su director, tan locuaz y dicharachero muchas veces, esta vez ha mantenido silencio y no ha dicho su opinión. Sería muy conveniente saber las razones de esa baja solvencia, si tiene que ver con fallos en la gestión o si se debe a una causa específica española y si esa baja solvencia hace peligrar el sistema financiero.

Por otra parte, sería conveniente que explicara cómo ese grado de solvencia es compatible con unos beneficios extraordinarios al mismo tiempo de una crisis debida a la epidemia, a la que se ha unido otra crisis debido a la guerra en Ucrania. No estaría de más que incluyera en dichas explicaciones el grado de atención a los usuarios y si el servicio que prestan esta al mismo nivel que lo hacen sus homólogos europeos. La baja solvencia parece que se extiende al director del Banco de España

Por otra parte, la Comisión Europea ha detectado que dos bancos, uno alemán, Deutsche Bank, y otro holandés, Rabobank, manipularon durante la crisis económica de 2008 los bonos de deuda pública, de tal manera que lo que tuvieron que pagar por su deuda algunos países, entre ellos España, fuese mucho mayor que lo debido. En otras palabras, estos dos bancos robaron cientos o miles de millones de euros a países como España, Italia, Portugal y Grecia.

Eran los países llamados PIGS (cerdos) en ciertos ambientes financieros, cuando en realidad son estos bancos los que eran BIG-PIGS (grandes cerdos). Robaban sin necesidad de llevar pasamontañas ni metralletas. La comisión europea habla de multas de más de 2.500 y 1.700 millones respectivamente a los dos bancos, lo que da idea de la magnitud de lo robado.

Sería muy conveniente que el Banco de España nos dijese algo al particular, cómo por ejemplo cuánto dinero supuso para España la citada manipulación financiera y también sería conveniente que la fiscalía abriese una investigación para dilucidar responsabilidades.