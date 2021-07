El cantautor Emilio Rúa con la Banda Municipal

En plenas Festas do Apóstolo, la Banda Municipal de Santiago con su titular Casiano Mouriño Maquieira, invita a la ciudadanía a su concierto en As Praterías- mañana a las 19´30 h.-, en el que destacará como solista el cantautor Emilio Rúa, en una selección de piezas suyas, en convenientes arreglos de músicos de la misma, L.Lois y A. Saavedra, oficio sobre el que se responsabilidad con cierta frecuencia y con los resultados esperados. Una labor constante de la que los aficionados resultan favorecidos a la hora de rendir en lo posible ante esa compleja y comprometida labor. Bastará una sencilla vista a lo largo de cualquier temporada, para encontrarnos con el beneficio de excelente resultados, tanto para las obras que necesariamente precisan una adaptación a los recursos de nuestra Banda Municipal, como el rendimiento musical cara a los incondicionales que mantienen su fidelidad a sus programaciones. En agenda tenemos los inmediatos cambios en la dirección de nuestra formación, y que tanto la gerencia como el propio Casiano Mouriño Maquieira, nos pondrán al día.

Las piezas en arreglo de Emilio Rúa, acaparan casi la integridad de esta sesión de tarde, en las programaciones estivales, al margen de alguna elegida para servir de complemento, pero con el cantautor nos quedaremos, en esa opción que no resulta novedosa, y que en lo relativo a la voz, nos ha permitido abarcar otros intérpretes procedentes de la lírica, una necesidad casi irrenunciable, desde la zarzuela a la ópera y aledaños. Las comparaciones no vendrán al caso y todas las posibilidades cuentan con su público. Otros solistas de instrumentos, aparecen entre las preferencias, el piano, el contrabajo o la guitarra, para no olvidarnos de la nómina de compositores que dentro de las precisas adaptaciones, se convierten en verdaderos descubrimientos para el común de los oyentes, músicos de nuevas generaciones, clásicos imperecederos o composiciones escritas precisamente para banda, en su mayoría de notables exigencias. Todo es posible en esta proyección el amplitud de perspectivas y que con suerte, se fueron ofreciendo a lo largo de un decenio.

Emilio Rúa, pronto supo lo que suponía la música al natural, desde muy joven, integrado como miembro en una pequeña formación en familia con el “Concorde Atenea”, una forma de curtirse y superar el siempre temido miedo escénico, por lo que su salto a la música en vivo, resultó una garantía de seguridad. El paso de los años, le abrirá espacios en el medio discográfico, mientras consolidaba su carrera en el mundo de los cantautores de las más diversas procedencias, músicos como Ismael Serrano, Pedro Guerra, Mercedes Ferrer o la poetisa Xela Gracíán, con la que probó nuevas experiencias artísticas. Músico ourensano y fuertemente enraizado, fue dejando una larga estela de canciones de las que algunas de las más señaladas, se escucharán en ese concierto de tarde.

De sus registros, el disco “Duetos”, un título de reclamo con los compañeros que se secundan en ese viaje que recibirá un reconocimiento seguro, compañeros como Pablo Milanés, el espíritu de la “Nova Trova Cubana” junto a Silvio Rodríguez y Carlos Puebla; Rozalén, Carlos Goñi- del grupo “Revolver”-, Soledad Giménez- de “Presuntos Implicados”; Rosa Cendrón, Javier Ojeda- de “Danza Invisible”- o Josele Santiago, de “Los Enemigos”. Las generaciones de cantautores, pasaron por generaciones de relevos casi obligados, desde los avanzados en los finales de los sesenta hasta los que mantuvieron el tipo hasta años recientes. “Vida Mía”, un trabajo que mantenía esa trayectoria de colaboración, es idea de una constante permanente, para encontrarnos de nuevo con Soledad Giménez, Rosa Cendrón y el veterano Víctor Manuel, cantautor que recibió un primer reconocimiento con la canción “El abuelo Víctor”. Emilio Rúa tuvo una acogida calurosa en los Institutos Cervantes en las ciudades inglesas de de Manchester y Leeds.

“Interior”, otro de sus lanzamientos discográficos, incorpora piezas como “La chica de ayer”, éxito comercial de Antonio Vega, y que esta tarde se sirve en arreglo de A.Saavedra, un clásico del musical como es “El mago de Oz”, en la canción “Somewhere over the rainbow”, uno de los números más valorados y que se convertirá en debilidad para los grandes “crooners” de irresistible atractivo. “Mía Maruxa”, de Andrés Dobarro, cantante a medio camino en un segundo plano con respecto a los cantautores y de vida profesional efímera, sostenida casi exclusivamente por una canción, a finales de los sesenta.”María Soliña”, la vena sentimental y permanentemente apreciada, temas de “The Beatles” y Chico César. Para la producción, la participación de Uxía y Sérgio Tannus. Emilio Rúa, participó en las programaciones de “Os atardeceres do Gaías” (Verán do Gaiás), en septiembre de 2018, haciendo cartel con Rosa Cendrón y Víctor Manuel. Cuenta también con un documental “En son de paz”, realizado para la “TVG”, auspiciado por el Instituto Galego de Educación”. También para la “TVG”, colaboró en la serie “Chapa e pintura”. “Eu son Danae”, sobre la poética de Álvaro Cunqueiro, fue una iniciativa de colaboración con la acuarelista Paulinha de Arzoá”, bajo el reclamo de “Novelovento”.