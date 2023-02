El Corredor del Noroeste

LA celebración de la Cumbre del Corredor del Noroeste estos días pasados en Compostela ha vuelto a poner sobre la mesa el gran asunto de las periferias. También la importancia de recuperar la mirada desde el norte, o desde el noroeste. Estamos acostumbrados a esa vida nuestra, un tanto distinta, bajo las brumas y la lluvia, una vida allá, al norte del norte, lejos, ya se sabe, una vida excéntrica: así nos ven muchas veces desde fuera. Pero sucede que son muchas las ventajas de las periferias.

Así que, al fin, como analizaba el domingo un editorial de este periódico, el Corredor se ha puesto a andar (ya que no a correr), no sin dilaciones, no sin retraso, pues estamos hablando de una alianza estratégica que se origina en 2017. Es inevitable establecer comparaciones y por eso la mirada se ha girado de inmediato al Mediterráneo, y ello a pesar de la igualación presupuestaria entre ambos ejes, reflejada en las cuentas de 2023. Y luego está el Corredor Central. Y estarán las demandas de Madrid. No debe perderse el tren (nunca mejor dicho), no como en tantas ocasiones. Primero, por contribuir a una articulación equilibrada de las regiones. Segundo, porque el noroeste se merece estar mucho más cerca de Europa.

Naturalmente la Galicia actual dista mucho de aquella que dibujaban en sus relatos los viajeros románticos, sobre todo don Jorgito Borrow y Richard Ford, aunque Borrow alabó el viejo esplendor del Arsenal ferrolano (recomiendo aquí los trabajos de investigación de Mónica Amenedo). Pero durante el viaje, cuando deja atrás Villafranca, también escribe: “cuanto más lejos vamos, más salvaje parece todo”. Sin duda, aventurarse más allá de los límites mesetarios se antojaba un viaje complejo, una travesía hacia un lugar recóndito, tan mágico como inalcanzable. Nada queda de ese gran aislamiento, y ello a pesar de cuestiones que demandan urgente y eficaz solución, como la conexión súbitamente dañada a causa de la caída del viaducto en O Cebreiro, en la frontera exacta con Castilla y León: algo que, la verdad, resulta casi simbólico.

La intermodalidad va a ser relevante, pero será la red ferroviaria la gran protagonista, con la posibilidad de multiplicar el transporte de mercancías movidas por electricidad, con el horizonte 2040 como gran meta. Ante la magnitud de la empresa, que conectará al menos diez regiones en cinco países, y que, sobre todo, nos pondrá mucho más cerca de Europa, pero también de nuestros vecinos, cabe preguntarse por asuntos enquistados, como la conexión Galicia-Porto, por ejemplo. La integración estratégica entre Galicia y Portugal, nunca resuelta definitivamente, es muy relevante para el desarrollo atlántico y ofrece grandes oportunidades. Por no hablar de la confluencia histórica y cultural entre gallegos y portugueses.

Sólo con pensar que el noroeste no parecía entrar en los planes de este gran proyecto de cohesión es para echarse a temblar. Por eso la reivindicación de las periferias debe estar entre nuestras prioridades. Por eso la descentralización es muy importante, porque descentralizar es vertebrar un estado. Las periferias son mucho más que lugares distantes del bullicio, lugares en los que uno puede perderse y encontrarse, de los que siempre se destaca el turismo y la gastronomía. Pero la fuerza del Atlántico viene de muy lejos. Para Galicia es tan importante el ferrocarril como motor de progreso como para Castilla la proximidad de los enlaces marítimos.

El gran arqueólogo galés, Estyn Evans, escribió en ‘Atlantic Europe: The Pastoral Heritage’ que el Atlántico inspiró tanto a gentes sencillas como a exploradores. Muchos en el pasado lograron superar la barrera del misterioso e insondable océano, el que se dibujaba poblado de monstruos, y lo convirtieron en un lugar tan familiar y doméstico como el Mediterráneo. Ese sentimiento de comunidad es el que defendemos, esa circulación que viene desde el Neolítico. Ahora, claro, agrandada por el ferrocarril y Europa, la conexión de progreso que pueda unir el centro del continente y el fin del mundo. Para que la periferia sea, como debe ser, el centro también.