El divino periódico

hoy estamos de mudanza. De la página tres, donde encontraron mis columnas hasta ahora, a esta página cuatro, donde desde hoy les invito a seguir leyéndolas. Avanzamos una página, aunque esto no es el Juego de la Oca, en el que gana el que antes llega al final. Todos los viernes llego puntual a escribir en la contraportada y todos los martes vuelvo a empezar de nuevo desde el principio en la página tres. Porque, aunque me mudo con mis Ráfagas a la cuatro, como ya les dije, seguiré también a diario en la tres con Protagonistas. El periódico es como un tren que va parando en todas las secciones. Y yo, a lo largo de este apasionado viaje, también me apeo con él en todas sus estaciones. Hoy les propongo que hagan conmigo un rápido recorrido por todas ellas, en las que iremos comentando las noticias más destacadas, igual que Curros Enríquez nos mostraba los pecados capitales a través de los vagones de O divino sainete, espero que sin tanta sátira y con algo de mejor humor.

Primer plano. Desde hace quince meses, es imposible no hallar aquí informaciones del coronavirus. En mi opinión, esta pandemia que lo inunda todo no está siendo tan mal gestionada, sólo que hay que tener en cuenta que nadie se encontraba preparado para gestionar el apocalipsis. Sánchez fue un visionario cediendo las responsabilidades a las autonomías, porque, sin duda, lo hacen mejor que él. Y Feijóo remata bien la faena con su proceder aséptico habitual. Yo le agradezco que no nos hablará de cervezas, como su amiga Ayuso, pues si un presidente presume de cañas lo que tiene que hacer es pagarlas y no hacernos la boca agua. Bastante sed soportamos.

Galicia. Esta es la eterna sección del AVE. Por fin se acelera el que viene de Portugal, por lo que Pontón estará contenta. Irlanda invirtió en personas, en su educación, y por eso, dicen los expertos, hoy luce un PIB per cápita más alto que Reino Unido; nosotros aquí, en alta velocidad y cuando llegue ya no habrá gente para viajar tan rápido.

Nacional. Sánchez esboza los indultos a los independentistas catalanes para apuntalar sus buenos resultados en esta comunidad imprescindible para gobernar España y, de paso, incitar a Casado a volver a la plaza de Colón. Parece que el presidente del PP caerá en la celada, vaya o no de la mano de Abascal. Yo daría los indultos, pues siempre mantuve que lo de Puigdemont y Junqueras no fue ni sedición ni rebelión, sólo una simple travesura. Para todo hay que valer.

Deportes. El Chelsea se proclamó campeón de la Champions. Dicen que Tuchel le ganó a Guardiola. En Madrid, haciendo patria siempre, así lo celebraron. Yo creo que Tuchel les exigió a sus jugadores que hiciesen lo que saben hacer, sin más, mientras Pep a los suyos les pidió la excelencia. Y no era el día más adecuado.

Este convoy es barato y acogedor. Cambia de piel cada día para satisfacer a los miles de lectores que se suben a él. En máquinas, lleva gente que merece mucho la pena. A veces, cuando gritamos “pasajeros al tren”, vemos que alguno se queda en tierra. Lloramos a todos, per hay que seguir.