El jacobeo y la música clásica

El número de visitantes de Galicia durante los dos últimos años, correspondientes al año santo jacobeo, ha roto todas las cotas, superando las cifras más optimistas. El éxito alcanza tanto al número de peregrinos, como el de turistas, llegando por tren, por avión, bicicleta, por automóvil, a caballo o por mar. En todos los casos los números son positivos.

El número de actuaciones musicales también han superado cualquier número imaginado. Casi no ha quedado ciudad o pueblo de Galicia, pase o no pase el camino de Santiago por ella, que no haya tenido una actuación musical, ya sea de rock duro o rock blando, raperos, folk, baladas, salsa, techno, metal, reggae, pop. country, funk, hip-hop, blues. La Conselleria de Educación y Cultura de la Xunta de Galicia ha promovido y financiado la mayor parte de ellos. Se puede decir que sean convertido en el mayor empresario musical de Galicia y probablemente de España y Europa.

Sin embargo, todo este abanico de músicas del más variado tipo en las diversas ciudades y pueblos contrasta conque no haya habido actuación alguna durante estos dos años de alguna orquesta extranjera. Hace ya mucho tiempo que no viene ninguna a Galicia, pero se podía tener la esperanza que con motivo del jacobeo alguna aterrizase en Galicia y en particular en Santiago de Compostela. Vana esperanza. Es el primer jacobeo desde el de 1993 que esto sucede.

Probablemente, no solo es responsabilidad de la Xunta de Galicia sino también de los Ayuntamientos y en particular de sus concejalas o concejales de cultura que no lo demandaron por pensar que la música clásica no es música popular. En Santiago en los dos años 2021-2022, incluso la sinfónica de Galicia solo vino una vez a su Auditorio, menos que en cualquier otro año y menos que en ciudades más pequeñas como Vilagarcía.

En el caso de Santiago de Compostela el caso es más grave, porque determinadas orquestas, proyectarían una muy buena imagen de la ciudad. Así, por ejemplo, la Filarmónica de Berlín, todos los años, el 1 de Mayo, realiza el llamado Concierto de Europa en alguna ciudad europea característica por su significado en los valores europeos. El Concierto es retrasmitido a más de 50 países del mundo y visto por millones de espectadores. El coste de su actuación no es muy alto dado que es patrocinado por una firma de un conocido reloj. Praga, París, Atenas, Estambul, Viena, Nápoles y El Escorial son algunas de las ciudades donde se ha celebrado el concierto. La Filarmónica de Berlín, ya actúo en el auditorio de Galicia de Santiago en Octubre de 1997 y estaría muy contenta de volver. De hecho quién la dirigía entonces Claudio Abbado volvió a Santiago al frente de otra buena orquesta. La imagen de Santiago y de Galicia llegaría a millones de personas a un coste asequible. Este comportamiento respecto la música clásica refleja el concepto de cultura de la Conselleria de Educación y Cultura y de la concejala del Ayuntamiento de Santiago