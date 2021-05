El milagro está en nosotros

EL tres de diciembre me preguntaba: ¿Saben lo más triste? Que disponemos de un antídoto y ni siquiera lo sabemos. El virus solo se detiene si nosotros lo frenamos. Pero para eso hay que usar mascarilla, hay que guardar distancias y hay que higienizar siempre, donde sea, con quien sea y cuándo sea. De nosotros depende no desescalar como si no hubiera un mañana y no liarla en Navidad.

El 17 de diciembre escribí: No hace ni quince días que se relajaron las restricciones y los contagios han vuelto a subir. Pero la cosa es mucho más grave... Hay mucha gente pensando cómo meter quince dónde sólo caben diez. Hay mucha otra tramando cómo salir de copas. Y luego están los hiperinmunes a los que les da igual cinco que veinticinco; que pasan de hacerse pruebas a la hora de reunirse; que dejan siempre la mascarilla en el coche; que no forman nunca grupo burbuja... Y que lo justifican todo con una frase: “Hay que vivir”. Por desgracia 50.000 españoles no volverán a hacerlo jamás. Y un alto porcentaje se contagió en el entorno familiar. Tú decides. Porque la vacuna está ahí. Pero hay que llegar.

El 25 de marzo escribí: Llevamos un año de pasión... ¿Tú eres de prevenir o de arriesgar? ¿De proteger o de exponer? ¿Eres de los que, como

Jair Bolsonaro, crees que la vida debe continuar y que debemos volver a la normalidad, o de los que, como Margarita del Val, piensas que toca extremar de nuevo las precauciones

y actuar con responsabilidad individual? ¿Crees que basta con vacunar, vacunar, vacunar, o que toca tam-bién respetar, respetar y respetar

todas y cada una de las normas y recomendaciones? De lo que decidamos conjugar hoy va a depender,

en buena medida, lo que podamos disfrutar mañana.

Pues bien. Estamos a 13 de mayo. Todavía tenemos 180 casos de incidencia acumulada. Ayer, día de la enfermería, 205 personas han muerto de COVID en nuestro país. Y mucha gente sigue invocando no sé qué libertad sin entender que la libertad, sin responsabilidad, no sirve de nada. Tengamos mucho cuidado. Porque las últimas balas matan igual que las primeras y la alarma real no ha pasado.

¡Que no nos cuenten cuentos una vez más! Seguimos teniendo el antídoto que, hasta que nos vacunen, pasa por cumplir las normas, renegar de los superinmunes y apelar a la responsabilidad individual para lograr el bien común. No sé si quedan cien días o un poco más para que esta pesadilla acabe. Lo que sé es que, para lo que queda, este no es el momento de fiestas, por más que todos tengamos ganas. Queda muy poco y, si sabemos aguantar, el milagro está en nosotros.