El patrimonio son las personas

EN lo que se intuye como exhaustiva descripción de los graves males que les afectan, vecinos y comerciantes del casco histórico compostelano publicaron el jueves en estas páginas, a través de las asociaciones que les representan, la primera entrega de lo que no es sino una repetida y desesperada voz de alerta por una degradación que empeora con el pasar de los días y frente a la que la actuación municipal aparece sumida en la parálisis.

Cuando no la incrementa, como también ocurre, con la implantación de nuevas actuaciones que, amparadas en la elogiable humanización del entorno urbano, caso de Mazarelos, pierden legitimidad cuando no se acompañan de medidas alternativas que subsanen los graves perjuicios que la iniciativa ocasiona.

Esta nueva voz de alerta es continuación de la que, sin éxito, alzaron también desde este periódico en 2018 en cuatro entregas que con el título Mareando la perdiz: Revisión fallida del Plan Especial pretendía de las autoridades locales una más decidida asunción de responsabilidades para hacer frente a los hándicaps que, antes y ahora, impiden el desarrollo floreciente de esta zona urbana.

Que es diametralmente opuesta la sensibilidad que unos –los afectados– y otros –la municipalidad– tienen sobre el deteriorado espacio de la zona histórica está sobrada de referentes. Por ejemplo, la reivindicación que aquéllos hacen del doblemente abortado Plan Estratégico, con dinero despilfarrado en un proyecto del que apenas se conoce más que el inicial Análisis DAFO, frente a la pasividad municipal en sacar adelante tan esperanzado proyecto.

La coincidencia en el tiempo quiso que mientras vecinos y comerciantes denunciaban la parálisis del citado plan, la municipalidad compostelana asistía en Salamanca a una nueva reunión del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en solo supuestas sesudas sesiones de estudio sobre La Gestión de las Ciudades Patrimonio. Resiliencia y sostenibilidad.

Jornadas que, a juicio de este cronista, son un entretenimiento más de los que habitualmente convocan para legitimar la rotatoria presidencia del grupo, sustanciado en unas visitas turísticas y unas concusiones que ni siquiera resultan ambiciosas en el contenido, como se deduce de la nota de prensa aportada por el propio ayuntamiento santiagués, que relega a los habitantes a la última de sus preocupaciones: “sen esquecer os veciños destas ciudades”.

Como la transparencia oficial, también en este caso, no va más allá de unas breves notas de prensa y la página web del Grupo no está para esas urgencias, hay que fiarse de lo que dice la nota municipal, que centra el interés de las sesiones en –¡Ei, carballeira!– “recuperar a vida nas rúas e as experiencias dos nosos visitantes a través das tradición, as festas e a gastronomía”.

No lo dice la nota de prensa, pero sí los diarios salmantinos, al recoger las palabras del rector de la ocho veces centenaria universidad salmantina, Ricardo Rivero, que saludó a los asistentes recordándoles que “el patrimonio de la humanidad por excelencia son las personas”. Justo lo que reclaman los vecinos y las autoridades llevan tiempo olvidando.