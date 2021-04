El peregrino a Santiago, en el Códice Calixtino

En la obra de Aymeric Picaud, atribuida durante mucho tiempo al papa Calixto, después del Apóstol Santiago, que es el personaje principal, cobra suma importancia el peregrino que se dirige, caminando, a la tumba del Apóstol.

Los peregrinos han sido muy diversos, a lo largo de la historia, y se han puesto en camino por distintos motivos. Incluso algunos de los caminantes sustituían a quienes debían hacerlo para cumplir una condena o un voto.

1.- En primer lugar, el peregrino ha de ser bien acogido. Dice el Códice Calixtino, en el libro V, capítulo XI:

“Los peregrinos, tanto pobres como ricos, han de ser caritativamente recibidos y venerados por todas las gentes cuando van o vienen de Santiago”. La razón para hacerlo así, radica en que, quien los reciba, recibe y hospeda al Señor (cf Mt 10, 40).

Leemos en ese mismo capítulo de este libro que, los que rechazaban la acogida a los peregrinos, sufrían malas consecuencias en sus vidas. Por el contrario, habiéndose refugiado en Poitiers varios peregrinos en casa de un pobre, al no ofrecerles otro refugio, se declaró un incendio que terminó con todo, excepto con la casa de aquel pobre, que permaneció intacta.

2.- Reparadores del camino

Los peregrinos van siguiendo las huellas de otros que les han precedido en el camino. Además, algunos de estos les han preparado calzadas por las que caminar. Colaboraron a su reparación, movidos por el amor a Dios y al Apóstol Santiago, de modo que otros pudieran moverse por él con menos dificultad. En tiempos del arzobispo Gelmírez y del papa Calixto II, tenemos noticia de que hicieron ese cometido desde Rabanal del Camino hasta Puerto Marín, antes del año 1120, Andrés, Rogelio, Alvito, Fortún, Arnaldo, Esteban y Pedro. De este se dice que “reconstruyó el puente del Miño destruido por la reina Urraca” (Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus, libro V, capítulo V).

3.- De las tumbas de otros santos, a la de Santiago

Los peregrinos van deteniéndose en visitar las tumbas de los santos enterrados desde Arlés a lo largo del camino, preparándose así para el encuentro con el Apóstol Santiago el de Zebedeo, en el Noroeste de Hispania: Entre otras, están las sepulturas de San Trófimo, San Honorato, San Gil, San Guillermo, San Saturnino, Santa Fe (de Conques), San Leonardo de Limoges, San Martin de Tours, San Hilario de Poitiers y San Eutropio (Libro V, capítulo VIII). Estos santos les sirven de testimonio y les dan ánimos en su camino.

4.- Los milagros del Apóstol a favor de los peregrinos a Santiago

Son famosos los milagros que ha hecho el hijo de Zebedeo a favor de sus devotos, que caminan hacia su tumba...

No todas las leyendas sobre los beneficios de Santiago a favor de los peregrinos se relatan en el citado Códice. No se halla en él, por ejemplo, la de Santo Domingo de la Calzada, “donde cantó la gallina, después de asada”, y que, por ser tan conocida y de tanta actualidad, referimos aquí. Tiene su base en lo acontecido al alemán Hugonell, que hizo el camino con su familia. La joven de una pensión se enamoró de él; y, al no secundar él lo que ella quería llevar a cabo, ella le metió un cáliz de plata en su mochila, y le denunció por robo, siendo él condenado a la horca. Los padres encomendaron a su hijo al Apóstol, pero el joven fue ajusticiado de inmediato. A pesar de estar colgado en la horca, como le veían vivo, fueron a contárselo al corregidor. Este, que estaba comiendo una gallina, afirmó jocosamente que aquel joven llegaría a estar vivo cuando aquella gallina se pusiera a cantar. De ahí la expresión: “Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada”. En la Catedral de Santo Domingo, tienen siempre una pareja viva de aves de corral, que, de vez en cuando, a tono con su condición, cantan.

Sin embargo, aunque este hecho no se encuentre en el Liber Sancti Jacobi, hay otros acontecimientos referidos en el citado Códice, en torno a los peregrinos. Son milagros realizados por el Apóstol, a favor de quienes confían en él y ruegan ser escuchados en su tribulación. Se encuentran estos en el libro II y sobre todo a lo largo del libro V del Códice Calixtino.

En el Libro II se refieren 22 milagros, entre ellos el del lisiado a quien se le apareció el Apóstol en la basílica; y también el de un peregrino que, habiendo sido vendido trece veces, recuperó la libertad por obra del Apóstol.

En el libro V, en la parte final, se narran varios milagros realizados por el Apóstol a favor de sus devotos.

El peregrino Bruno de Vézelay, en el año 1139, volvía a casa necesitado y afligido. Invocando a Santiago, recibió su auxilio, pues vio a su cabecera un pan cocido, del que, como el profeta Elías, comió hasta llegar al término de su viaje, en esta ocasión a su casa. En 1164 un niño de tres años perdió la vida; sus padres no cesaban de hacer oraciones y votos a Santiago; y, como fruto, el niño volvió a vivir, y su padre mostró la mortaja, como testigo del milagro. También se constata la liberación de los cristianos y la huida de los sarracenos de Portugal, un hecho que debe leerse el día 3 de octubre, fiesta de los milagros de Santiago.

Un tullido resultó curado en la fiesta de la Traslación. El milagro se presenta como obra del Señor, gracias a Santiago. También proporciona alivio el Apóstol a Fucón, que, durmiendo en Burgos, en su 10.ª peregrinación a Santiago, recibió por 5.ª vez la visita del Apóstol, que le alivió con una bebida dulce, señal de la benevolencia del Apóstol hacia quienes caminan a Santiago, para visitar su sepulcro.

La idea que late en todos estos relatos es que el Señor concedió al Apóstol mucho poder, y que Santiago no defrauda a quien confía en él. Vale la pena, pues, tener que esforzarse al realizar el camino, pues el Apóstol es generoso con los que se esfuerzan para llegar a su sepulcro.