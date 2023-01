El resurgir de la Celac

ALGO se mueve al otro lado del Atlántico desde el regreso al poder de Luiz Inácio Lula da Silva. Semeja que el equilibrio de fuerzas se irá inclinando del lado brasileño, al igual que últimamente lo hacía hacia el contexto argentino. Lo pudimos ver estos días durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrada con éxito en Buenos Aires (sin la presencia de Maduro), y tras la más modesta de 2021 en Ciudad de México, y los fracasos de 2018 y 2019.

Habrá de tenerlo en cuenta Europa y, sobre todo, España; especialmente ante la cumbre que se celebrará en Bruselas entre la UE y la Celac los días 17 y 18 de julio; es decir, apenas un par de semanas después de que España asuma el 1 de julio la presidencia de turno de la UE. Será una magnífica ocasión para revisar nuestras relaciones políticas y comerciales transatlánticas, y reivindicar nuestros históricos vínculos iberoamericanos.

A diferencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Celac, con 33 miembros, no incluye ni a Estados Unidos ni a Canadá, lo que les permite a los demás líderes regionales desarrollar proyectos específicos que redunden en beneficio propio y de una institución no exenta de tensiones e intereses creados. Y es que los líderes de América Latina no han disimulado desencuentros basados tanto en planes de inversión en países vecinos, como en compromisos con la lucha climática y la protección del medioambiente. Incluso la dispar respuesta al conflicto político y civil que vive Perú, o la proyección y el papel que debe jugar Mercosur han sido tema de debate. Eso sí; las trabas que, hasta ahora, ponía Jair Bolsonaro desde Brasilia, quedan superadas tras el regreso de la República Federativa de Brasil al organigrama de la Celac.

La Unión Europea debe aprovechar este foro para recuperar una influencia en el centro y el sur del Continente americano que ha ido perdiendo en favor de los tentáculos que China, y en menor medida Rusia, han ido expandiendo sin disimulo por toda la región; algo que inquieta a Estados Unidos. Es en este nuevo y atípico marco diplomático donde debemos resituar la figura de Lula da Silva, quien se reunirá ya en unos días con Joe Biden en Washington, y un mes más tarde viajará a Beijing para entrevistarse con Xi Jinping. También la reconciliación con Alberto Fernández, que tuvo que cederle la presidencia de la Celac a Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, le permite a Lula darle aliento (incluso con el proyecto de una moneda común) a quien deberá afrontar elecciones presidenciales en octubre. Si a ello le añadimos una Declaración final de la Celac que apuesta por el fin del bloqueo en Cuba, y fomenta el diálogo en Venezuela, es fácil concluir que algo se mueve en Latinoamérica. Ojalá sea para bien.