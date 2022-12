EL Senado o cámara alta de nuestro parlamentarismo vive perseguido por una irreparable mala fama popular. Para el público en general nunca se ha clarificado su función legislativa debido al tufillo de ejecutor de trámites de oficio. Las leyes pasan por el Senado con más pena que gloria y rara vez dan la campanada. Además, a quienes se sientan en sus bancadas se les considera o jubilados de la vida pública o jarrones chinos o necesitados de un sueldo fijo para emplearse en otros asuntos de la trastienda política. Lo cual no quiere decir que sea en verdad del todo verdadero.

Esta última opción es la que se ha usado para poder asegurarles sus nóminas a Núñez Feijoo y a su fiel escudero Miguel Tellado. Para el nuevo jefe de la oposición en diferido, senador orgánico por encima del portavoz popular, Javier Maroto, la estratagema también iba a servirle para asomarse a la ventana de los plenos importantes de la cámara baja y no mucho más. Como es habitual, los ciudadanos aceptamos sin más ese mecanismo de designar a dedo a una serie de senadores por parte de los parlamentos autonómicos. Ha resultado ser un bonito quita y pon polichinela sin pasar por las urnas.

Hecha la trampa, servido el señor. Pero he aquí que, con la llegada de don Alberto a la bancada, el Senado se llenó de una nueva luz, inusual hasta entonces en el hemiciclo. Un punto a su favor porque el presidente Pedro Sánchez aceptó debatir con él en el granero de la naftalina. No obstante el empeño ha durado poco. Tres vapuleos han servido para que el senador por Galicia, después de anunciar con pompa y tronío que el próximo debate será el de su investidura, se ha marchado sin rucio ni Rocín a predicar por los cerros de Úbeda con Ayuso y Almeida. Ya no se atreve a confrontar con Sánchez sobre los Presupuestos Generales del Estado, como han pedido los otros partidos del Senado. Maroto, buen pregonero, ha transmitido a la mesa senatorial que su señor no estará ni se le espera en el escaño para cualquier nuevo debate con el presidente antes de mayo. Y ahí se apagó la luz del teatro. El Senado y el senador son así.