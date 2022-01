ME parece bien que el BNG se preocupe por el tren interior de Galicia, aunque también me parezca que reduce la cosa a un ejemplo que no es precisamente ni único, ni fácil de resolver ni, a lo mejor, el más importante.

Un servicio ferroviario entre Ferrol y A Coruña no es bueno si tarda lo que tarda, aunque se pueda cuestionar, ante eso, si la ferroviaria, y por tierra, es decir, dando la vuelta a toda una ría de perfil ciertamente accidentado, es la opción no sólo mejor sino incluso razonable, para comunicar como es debido a esas dos ciudades.

Y suponiendo, además, claro, que, por tratarse de un tren de cercanías, no debería dejar de atender las necesidades de transporte de las concentraciones demográficas o industriales que se tope por el camino. No puede tratarse sólo de un tren de extremo a extremo. Así aportaría menos servicio del que se le debe pedir. Y si llegase a prestar un buen servicio, además, no tardaríamos a ver las reivindicaciones de todos sus puntos potenciales de uso.

Pero es que hay más aspectos de la cuestión de las que también debemos hablar. Una de ellas con origen y destino en el propio Ferrol: el tren llamado de vía estrecha, que llega desde Ribadeo hasta la ciudad departamental, también debe ser atendido, incluso con urgencia.

Y más: debe plantearse una discusión acerca de si es razonable que este tren, que también podría denominarse el costero, sólo atienda media costa, sin llegar, pasando, desde luego, por la mentada A Coruña, por toda la ribera que va desde ahí hasta Padrón, atendiendo por el camino a villas de importancia grande y creciente, que no será necesario mentar.

Luego aún quedaría hablar de los trenes interiores de verdad, los que deberían servir a las villas que no están en la costa ni atendidas por los trazados actuales. Siempre pongo el mismo ejemplo: fíjense en que, en la provincia de Ourense, por la que pasa un eje principal de nuestro servicio ferroviario, están sin atender, sin embargo, villas de la importancia de Allariz, Xinzo o Verín, que hasta tiene guasa.

Pero igual sucede en la de Lugo con todo lo que hay entre la capital provincial y el mentado Ribadeo, como si no existiesen Vilalba y Mondoñedo. Y también podríamos hacer la lista de villas importantes de la provincia de Pontevedra que aún no tienen servicio ferroviario.

Porque doy por hecho que el BNG no pide el traspaso de esta competencia para seguir atendiendo el mismo servicio que hoy se presta. En realidad, en Galicia, eso que podríamos llamar el tren interior o de cercanías, aún está por empezar a hacerse. Todo. Sin partir de cero pero casi.