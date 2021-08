Emergencia climática: tiempo de actuar o llegaremos tarde

“Es preciso que la decisiva COP26 del próximo mes de noviembre sirva para que se refuercen los Acuerdos de París y poder afrontar en serio la lucha contra el cambio climático”.

La sociedad civil está cada vez más sensibilizada y comprometida que nunca en la lucha contra el cambio climático, asumiendo que todos somos parte del problema y a su vez parte de la solución, demandando la puesta en marcha de acciones por parte de los Gobiernos ante la emergencia climática como consecuencia de las alertas de los científicos recalcando la importancia de limitar el aumento global de temperatura a 1,5 ºC y reducir drasticamente las emisiones de GEI a la atmósfera. Según el informe de la Organización Meteorológica Mundial presentado en la COP25, la temperatura global del planeta nunca había sido tan alta como en esta última década. Estamos muy lejos de cumplir con las metas de la COP21 (París, 2015), en la que se alcanzó el primer acuerdo internacional sobre el clima. Invitado por Naciones Unidas, tuve el privilegio de participar activamente en la COP25/Madrid-2019, en la que participaron 196 países, si bien los resultados han sido decepcionantes debido a la falta de acuerdos. Estos últimos años hubo record de temperaturas y las emisiones de CO2 marcaron máximos históricos. Se volvió a constatar la desconexión que existe entre la comunidad científica internacional y los gobiernos respecto a la necesidad imperiosa de actuar ante la crisis climática. Alemania, Reino Unido, Francia y España lideran en Europa la lucha contra el cambio climático, mientras que EEUU, China, Rusia e India, que son los grandes emisores, tendrán que asumir más compromisos con los retos que tenemos por delante. Con la reciente llegada de Joe Biden a la Casablanca, EEUU ha vuelto a la lucha contra el cambio climático y se ha comprometido a recortar a la mitad sus emisiones en esta década. Mientras los científicos y la ciudadanía van de la mano reclamando acción, los gobernantes a nivel mundial, en un ejercicio de irresponsabilidad, postergaron las decisiones sobre temas importantes para la COP26/Glasgow (1-12/11/2021). No podemos seguir hipotecando el futuro del planeta, es tiempo de actuar y adoptar a la mayor urgencia posible medidas drásticas, ya que de no ser así va a ser mucho más difícil minimizar los efectos del cambio climático y adaptarnos a esta nueva situación. En Glasgow nos jugamos el futuro del planeta, se deberán adoptar decisiones vinculantes y definitivas o llegaremos tarde y pagaremos las consecuencias, ya que esto acabará pasando una factura importante a los gobernantes y a las empresas que no se sumen a afrontar la emergencia climática. Esperemos que prevalezca el sentido común y el compromiso ambiental, y se cumplan las metas de París. Que todo sea por el bien de la Humanidad y de las generaciones venideras, que nos lo agradecerán. Que así sea.