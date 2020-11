Esas pioneras invisibilizadas

NO ME EXTRAÑA que la serie ‘Pioneras’, que acaba de estrenarse en Movistar, tenga material para muchas, muchísimas temporadas. Su objetivo fundamental consiste en mostrar a mujeres que tuvieron gran relevancia en la Historia, pero que, a la larga, incluso a la corta, desaparecieron de ella. No se trata tanto de enseñar lo mucho que hicieron, su desempeño, su arduo trabajo (que también), sino cómo fueron invisibilizadas sistemáticamente, casi como si no hubieran existido. Y, desde luego, cómo sus logros, por esta causa, apenas gozaron de eco en las generaciones venideras, y fueron olvidados, oscurecidos, o atribuidos sin más a sus compañeros o maridos.

Sin duda, son muchos los nombres de mujeres que merecerían figurar con muchas más líneas (en ocasiones no tienen ninguna) en los libros de Historia, lo que podría devenir en múltiples temporadas de esta serie, pero de momento tenemos cuatro entregas, la primera de las cuales pudo verse el pasado jueves. Una producción documental que mezcla la dramatización de época con la conversación con especialistas en asuntos históricos, incluyendo las monarquías, y la participación de alguna mujer contemporánea, heredera, de alguna forma, de estas mujeres fuertes de otras épocas y, al tiempo, pionera en algún campo tradicionalmente ocupado por los hombres. En el capítulo inicial ese contrapunto a María de Castilla, la gran protagonista, lo ejerce Carlota Pi, ingeniera y empresaria, fundadora en 2010 de Holaluz, una muy conocida comercializadora eléctrica.

‘Pioneras’ es un documental que bebe, pues, en fuentes históricas, que busca el análisis riguroso, pero que no escatima ciertas dosis de humor y un aire de reportaje periodístico, con miradas alternativas al pasado y al presente. Por momentos tenemos la sensación de visitar y conocer a María de Castilla, su lucha en solitario durante más de treinta años para construir en Aragón uno de los reinos más poderosos, mientras su marido permanecía en Nápoles.

Como dice Nieves Concostrina, que lleva el hilo narrativo, tan conocida por sus visiones de la Historia en la Cadena Ser, un repaso a los libros de texto nos descubre que de María de Castilla no hay una línea, o poco menos, mientras todos los movimientos políticos del período se le atribuyen a su esposo, Alfonso V, llamado el Magnánimo. ¿Por qué? En fin, juzguen ustedes. Lo cierto es que María fue tan rigurosa y eficaz, arbitró tantos juicios y problemas, incluyendo las guerras intrafamiliares, que su papel aparece hoy como una aportación admirable. En el documental, los especialistas nos avisan de que hay tanto material escrito dejado por ella, especialmente cartas, que aún no se conoce del todo la verdadera dimensión de su reinado.

En ‘Pioneras’ se habla mucho del papel velado por la bruma del olvido de mujeres extraordinarias. De la importancia, por ejemplo, de su contribución a los asuntos de paz y de concordia, como lo fue la propia María, porque, se escucha, al haber dedicado su vida a los cuidados, las mujeres son muchas veces más capaces de ver el lado humano de las cosas. ‘Pioneras’ promete rescatar algunos nombres que no deberíamos olvidar. Aparece María Pita, pero uno hubiera deseado que tuviera más minutos en la pantalla. Quizás en otra ocasión.