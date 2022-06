Escuchar al Dios que llama

es propio de personas sensatas el responder a quien nos dirige la palabra. Si quien intenta comunicarse es una persona superior, nuestra respuesta debe ser de acogida complaciente. No digamos si el que nos habla lo hace para pedir algo que sea beneficioso para nuestros semejantes. En el caso de tratarse del Señor, sabemos que lo que Él nos recomiende es bueno, sin lugar a dudas, para otras personas y para nosotros mismos.

La 1ª lectura de la Misa de esta tarde y de mañana, tomada del primer libro de los Reyes, recoge un mandato del Señor al profeta Elías: que unja como sucesor suyo a Eliseo, el hijo de Safat. Este se encontraba arando con doce yuntas de bueyes, de forma que, ante la palabra de Elías, a quien reconocía como profeta, abandona su antiguo trabajo (hasta el punto de ofrecer comida a la gente con la carne de los animales), va a despedirse de sus padres, y se pone a las órdenes de Elías.

San Pablo escribe a los Gálatas y les dice que la verdadera libertad se encuentra en rechazar el egoísmo, siendo siervos unos de los otros, por amor. Es el amor como la síntesis de la Ley divina. Si secundamos los deseos del Espíritu, en lugar de seguir los deseos de la carne, seremos verdaderamente libres, de modo bien distinto al de ser siervos de los 613 preceptos de la Ley mosaica esperando la salvación por cumplirla.

El Evangelio muestra diversas llamadas de Jesús a posibles discípulos. A los que están dispuestos a seguirle, les dice que no cuenten con ejercer el seguimiento en un ámbito de comodidad, pues no es así la vida del Hijo del Hombre. Tampoco hay tiempo que perder, si se quiere anunciar la llegada del Reino de Dios, por lo cual, para seguirle, ya no puede uno esperar a que se mueran sus padres. Tampoco es lo adecuado el dar un paso adelante y otro atrás, si ha de estar uno al servicio del

Reino de Dios.