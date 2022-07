Feministas y políticas

DECLARARSE feminista y, a la vez, ejercer la política es especialmente difícil cuando una se erige en representante de un supuesto “colectivo femenino”. Porque ese colectivo está inevitablemente formado por mujeres diferentes, en circunstancias variadas, y con opciones vitales de lo más diversas.

Además de la diferencias entre unas mujeres y otras, y del peligro que conlleva referirse a las mujeres en general, sin atender a sus particularidades, se corre el riesgo de interpretar el feminismo de forma dogmática, simplista y esencialista, cuando la historia del movimiento ha sido, como es bien sabido, de lo más variada.

Estas semanas pasadas hemos visto a nuestras po-

líticas especialmente expuestas con motivo de las elecciones andaluzas pri-mero, y del caso Mónica Oltra después.

Durante la campaña electoral, unas sacaron la bandera del feminismo mientras otras, con igual vehemencia, rechazaban erigirse en defensoras del colectivo femenino por encima del masculino. Supongo que tiene que haber de todo, pero cuando una se erige en defensora de los derechos de las mujeres, rechaza imágenes y prejuicios patriarcales, y cuestiona los roles tradicionalmente asociados a las mujeres, ha de intentar ser coherente.

Por eso me sorprendió que la candidata Teresa Rodríguez eligiera que la grabaran haciendo la colada y tendiendo la ropa el día de reflexión. No digo yo que no esté bien que aproveche la jornada, pero muchas mujeres nos negaríamos a que fuese ese momento precisamente el que nos proyectara públicamente. Y menos aún, si nuestras parejas no aparecen compartiendo esas tareas domésticas.

Tampoco resulta coherente ni reivindicativo ver cómo desfilan ante los juzgados asesoras reconvertidas en niñeras por obra y gracia de alguna ministra feminista.

Más grave se nos antoja la fiesta y posterior renuncia de Mónica Oltra, así como las reacciones de las políticas supuestamente más feministas de nuestro panorama político. Ni una palabra de consideración, por parte de ninguna de ellas hacia la joven víctima de abusos.

A esa “no la creen”, deducimos, a pesar de la sentencia dictada. Y apoyan explícitamente y por distintos medios a la política valenciana que está siendo investigada por supuesto entorpecimiento de la investigación que afectaba a su ex pareja.

Y fíjense que no era tan difícil para nuestras políticas reivindicar la presunta inocencia de Oltra a la par que defender a la menor indefensa. Pero no, el mismo radicalismo que proyectan cuando defienden a algunas madres condenadas por la justicia por arrebatar ilegalmente a los hijos de sus padres, lo evidencian a la hora de defender a su compañera ideológica aún a costa de una víctima de abusos.

Así vemos cómo parecen haber optado por pronunciar el “yo sí te creo” según su conveniencia, incluso en contra del criterio de la justicia, y no parecen darse cuenta de que, como consecuencia, muchas mujeres españolas optarán por no creerlas a ellas.