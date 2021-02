Fortnite, Among Us y Brawl Stars

LA pandemia ha favorecido que los pequeños pasen más tiempo buscando alternativas de juego desde casa, ante la imposibilidad de encontrarse físicamente con amigos en las calles y parques de nuestras ciudades, e incluso practicar sus deportes favoritos. Más que nunca, en las circunstancias actuales nos resignamos a su necesidad de socializar con conocidos a través de juegos en línea. Parece ser que los más populares y que abarcan edades más variadas son, además del famoso Fortnite, otros como Among Us, o Brawl Stars. Muchos mayores se han visto prácticamente obligados a compartir, sobre todo con los más pequeños, este tipo de entretenimientos. Y no hay mal que por bien no venga, pues así habrán podido familiarizarse con la esencia de estos juegos, y reconocerán algunas de las connotaciones actitudinales, manifestaciones lingüísticas e incluso posibles consecuencias económicas que pueden extraerse de los mismos, y que aquí se apuntan.

Habrán descubierto que se trata juegos violentos, basados en matar y poco más, aunque en Fortnite también se construyen edificaciones, y en Brawl Stars se meten goles; pero incluso en el caso de este último, antes de poder chutar a portería hay que liquidar a los contrincantes que aparecen en el camino, pues no se trata simplemente de esquivarlos. Para ello hay que conseguir figuras (brawlers) y aumentar la fuerza de los luchadores. Among Us consiste, más o menos, en que un impostor mate a los tripulantes de su nave antes de que el resto descubra quién es el asesino y lo “reporten” a través del chat. El chat, ya de por sí, es muchas veces todo menos un poema, a juzgar por los inapropiados comentarios de ciertos pequeños jugadores.

En los tres juegos, los participantes que desean ganar a toda costa, o se sienten frustrados ante contrincantes mejores, pueden optar por la vía rápida, comprando ayudas en forma de mascotas en Among Us, skins en Fortnite, y brawlers o puntos de fuerza en Brawl Stars, incentivando así el consumismo de los niños más consentidos, provocando la frustración de quienes no tienen esas posibilidades, e incluso fomentando una competitividad basada en cualquier cosa menos la paciencia, el desarrollo de habilidades y el esfuerzo.

La cuestión lingüística es interesante, y hay que estar atentos para entender qué idioma hablan, porque inglés exactamente no es, y castellano tampoco, sino una mezcla de ambos (“lagueo”, “grifeo”, “lootear”, “farmear”, “rusher”, “emotes”, “clashear”, “snipazos”, “reportar”). Como parece difícil negar esta realidad, siempre nos queda la posibilidad de jugar con ellos un rato, compartir de forma relajada nuestras reservas para que dosifiquen su interés por estos juegos, e incluso explicarles que muchas de las expresiones provienen del inglés. Bueno, o simplemente entenderlos, no vaya a ser que nos “baneen” de su pequeño mundo en favor de youtubers y streamers con los que comparten lenguaje y aficiones.