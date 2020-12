Fuego amigo

ALGUNAS baronías y viejas glorias del PSOE saltaron raudos a dejar constancia de su malestar con el compañero secretario general por el voto de EH Bildu a la ley de presupuestos. Diríase que lo tratan como si les debiera dinero.

Los presidentes de Castilla-La Mancha y Extremadura se lucieron declarando que el acuerdo les causaba ganas de vomitar, pero sin aportar razones de orden político presentables. Se ofrecen dos para explicar su actitud: la ojeriza que les inspiran los partidos independentistas y el trauma que les produjo la victoria contra viento y marea de Sánchez en las primarias... Les traería cuenta considerar la sentencia del clásico griego: “El que se enfrenta a los mejores añade oprobio a su derrota”.

A los que se sumó don Alfonso Guerra, antaño factótum del Partido y recordado por su aviso a los críticos (“El que se mueva no sale en la foto”), con una descalificación que por falta de sustancia pone en entredicho sus convicciones y capacidad para el análisis político. Porque pretender que no se puede pactar nada con un partido que ha recibido mandato popular por el mero hecho de que su ideario desagrada a los que profesan otro distinto, esto constituye una aberración democrática.

(Si no quiere agotar el crédito que le queda por su repetido ninguneo público del presidente tendría don Alfonso que responder a esta cuestión: si fue legítimo acordar con los franquistas la Transición, ¿por qué se tiene por ilegítimo hacerlo con un partido democrático? Si la respuesta no convence, la consecuencia es que un partido minoritario no puede cumplir con mandato popular porque la mayoría impide que sus votos valgan lo mismo y para lo mismo que los de los demás partidos).

El debate al aire libre movido por sus cargos públicos beneficia a los partidos si obedece a diferencias políticas, les perjudica si a causas personales. Los que caen en esta bajeza pasan de militantes pata negra a prebendados de pezuña sucia.