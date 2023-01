Galicia converge

UN quinteto de expertos en Compostela, coñecedores con causa das virtudes e defectos da capital de Galicia, subscriben o texto dun libro editado por Alvarellos con título suxestivo e concordante coas datas en que os bos desexos protagonizan as mensaxes públicas e privadas: Compostela como desexo. E a medio ano escaso de eleccións, bo sería que os candidatos ao goberno da cidade tivéseno en conta. En realidade, trátase dun opúsculo -obra científica de curta extensión- de pouco máis de cen páxinas que aboca á reflexión. Porque, en coincidencia co sentir dunha gran parte dos composteláns, os autores perciben que o estado de ánimo da cidade rexistra hoxe una “certa atonía”. Subscribo este sentimento un tanto amargo, agravado polo contraste desta realidade coas enormes potencialidades de Santiago, unha cidade que dispón de materia prima, o fenómeno da peregrinación, que a converte en única no mundo. É unha calidade ou nutriente que debera impulsar non só o turismo e a cultura. Sumado ao coñecemento que proporcionan a Universidade e o rango institucional da Xunta, a condición de singularidade mundial debe ser aproveitada para afrontar os desafíos da era dixital en todos os seus ámbitos. Para iso, os elixidos para liderar a cidade, entendendo que a cidade debese ser liderada desde a Corporación Municipal e recollendo a frase final do libro, “Santiago de Compostela necesita volver mirar ou que temos para recuperar o contexto galego, español, europeo e universal”. E marcan un tempo, o Ano Xubilar de 2027. Fáganlles caso.