Glorias compostelanas

LA USC abre hoy las puertas de sus salas de exposiciones en el Colegio de Santiago Alfeo, o de Fonseca. Lo hace presentando una muestra que responde al título A Minerva Compostela. As súas glorias. En ella el Salón Artesonado se convierte, evocándola, en lo que fue un día, allá en el siglo XIX, la Biblioteca Pública de la Real Universidad –sita, entonces, en el primer nivel del edificio que hoy ocupa la Facultade de Xeografía e Historia–. Los retratos que colgaban de su balconcillo se nos muestran, acompañados de bien significativos libros. En ese mismo lugar, en la planta baja, los vítores vuelven a unos espacios que el paso del tiempo dejó, un tanto, en el olvido para evocar a quienes, allí eran honrados, en ese tiempo y en el siguiente.

Y es que, en la base de esta exposición, está un pensamiento, manifestado por Varela de Montes en un discurso de 1847: Las glorias de los antiguos no empobrecen, no rebajan las nuestras. Glorias hay para nosotros y gloria para todos: la edad presente os la concede, y la futura será aún más pródiga; no lo dudéis. Conocer y reconocer lo que la institución universitaria gallega aportó a lo largo de su historia, a través de algunos de sus representantes más ilustres, es el cometido aquí asumido. Han cambiado, obviamente, los espacios de estudios, los profesores, los alumnos y todos aquellos que hoy viven la experiencia universitaria. Tenía razón Varela de Montes augurando un mejor futuro para esta institución, qué duda cabe, pero lo que fue ayer sigue pareciéndonos ejemplar por lo que supone de esfuerzos realizados procurando cumplir con lo que cabe exigirle, también ahora, a la Minerva Compostelana: conservar, transmitir y acrecentar el saber; ese el camino de su propia y creciente gloria.