Guante de seda, puño de hierro

Quen mellor para reflexionar sobre o presente e o futuro da prensa ca alguén que foi caldeireiro, xastre, soldado e espía? Vostede, señor Alfon, que traballou veinte e dous anos para os lendarios servizos de Intelixencia de Israel e que dirixiu do 2008 ao 2011 Haaretz, un dos periódicos de prestixio mundial, di cousas que, de puro sentido común, sorprenden, si.

Léolle en La Vanguardia, por exemplo, que cando periodistas e espías comparten os mesmos e únicos amos durante demasiado tempo, quen acaba tendo un problema é o cidadán. Tamén que un diario só pode sobrevivir con subscritores suficientes para defenderen a súa independencia, e que só os mantén cando lles ofrece calidade nos contidos e no deseño.

Agradécese a lucidez, don Dov, cando explica que vivimos na era dos algoritmos, que o poder está na big data, na análise das conversas de millóns de teléfonos ou do número de billetes de avión entre París e Teherán nun día concreto, e que a prensa ten que aprender a esquivar a tentación tóxica do clic sen percorrido, do sensacionalismo para gañar un tráfico virtual tan estéril como inútil.

Fala da necesidade dun periodismo rigoroso, pero tamén atractivo e con frescura para enganchar ao lector. Apúntome, señor Alfon, á súa receita de converter a sorpresa en interese e de entreter informando até xerar adicción con historias ben escritas e contadas con ritmo.

Periódicos cribles, plurais, con coraxe para enfrontárense aos poderosos e as súas manobras orquestais na escuridade, e con calidade na súa oferta de noticias, de artigos, de entrevistas, de fotos e vídeos. Eis a súa receita para fabricar información reveladora e relevante, esa pola que merece a pena pagar. Soa tan ben como complicado é conseguilo. Saúdos cordiais.