Indiscreción nociva

LA querencia del vicepresidente Pablo Iglesias a apuntarse los méritos del Gobierno del que forma parte y a ventilar sus diferencias le agencia descrédito. No se espera de un socio ni la falta de discreción ni la deslealtad que comportan.

Olvida el bullicioso líder de Unidas Podemos un detallito que importa: sea monocolor o de coalición, un Gobierno creíble es, y debe parecerlo siempre, de una pieza; de lo contrario da imagen de desunión, marra que la opinión pública encuentra intolerable y suele castigar en las urnas. Parecería que el susodicho no ha calibrado bien los peligros para nuestra democracia que acarrearía un batacazo electoral de los partidos implicados, ligereza impropia de un estudioso de la ciencia política.

Se entiende que el socio minoritario de la coalición gubernamental no oculte su programa y objetivos, siempre y cuando se observen los requisitos de la oportunidad y se evite el caer en exhibicionismo; si se los orilla, no solo se desprestigia a su partido sino también al mayoritario. Pero ocuparse en preparar el camino a la República y cosas por el estilo es pérdida deliberada de tiempo porque no tiene en cuenta que estamos abrumados por la pandemia y sus dramáticas secuelas.

El error que explica los desmadres del susodicho tal vez traiga su origen de considerar su territorio de poder como un enclave, cuando no es más que el socio minoritario en un Gobierno de coalición, distinción que obligar a un comportamiento más considerado. Invita a ello una certeza: hay base empírica para creer que de la emulación desleal del socio saldrá pérdida de apoyos electorales para quien la ejerce a la descubierta. Aplica aquí la máxima evangélica: la división trae la derrota.

Quizá le ayudara a rectificar el recuerdo de las promesas que le llevaron a pisar moqueta ministerial: la regeneración de la vida pública con entierro de los viejos modos de hacer política. Defraudar expectativas tiene un precio.