José Alberto Pina, dirige a la Banda Municipal de Santiago

Concierto dominical en el Auditorio de Galicia-12´00.- con la Banda Municipal, esta vez con un invitado al que ya conocemos por otras actividades, José Alberto Pina, y que se presenta como director con un par de obras suyas “Pompeii” y Dun Kirk”, además de otras de Dick Brossé (Gante), pertenecientes a la serie de postales sonoras, de las que cuenta con un número importante y de las que el público compostelano podrá escuchar: “Postcard from Petra”, “Postcard from Beijing” y “Postcard from Buenos Aires”, en las que indaga con conocimiento sobre la aportación musical de los lugares que visita, que se traducen en estas composiciones para banda. José Alberto Pina, nativo de Cartagena, inició sus estudios como percusionista, antes de dar el paso definitivo a la composición y la dirección. Estudió en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, siguiendo la docencia de importantes maestros ya en su etapa profesional.

Podemos hablar de Sir Colin Davis, en la London Symphony Orchestra y con el prestigioso Enrique García Asensio. Destacan también por su importancia, José Rafael Pasqual –Vilaplana- al que tuvimos dirigiendo a nuestra Banda en cursos anteriores-, Jerzy Salwarosky, John Phillips, en el “London King College”, Jan Cober, Paolo Bellomia, en la “Université de Montréal”, Frank de Vuyst,Thomas Verrier, Manuel Hernández Silva- director que también frecuentó la “RFG”, y en especial con el trompetista Pacho Flores-, Lutz Köhler, en la “Universität der Kunste”, de Berlín. Mereció el Primer Premio de Dirección “Ciudad de San Vicente del Raspeig” y el del “Concurso Nacional Ciudad de Puertollano”, además del de Composición para Banda “La Font de la Figuera” y el segundo del “Concurso Iberoamericano de Composición, con la obra “El Triángulo de las Bermudas”. El espacio de la creación dará argumentos para su ampliación en la editorial holandesa “Molenaar-Edition”, con la que efectuará varios registros, que se consolidarán con los que la italiana “Scomegna Edizioni Musicali” y la valenciana “Piles Ed.”

Fue profesor del Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha, mientras mantenía su actividad como director de bandas y orquestas, destacando la labor llevada a cabo en la “As. Músico-Cultural de Madrigueras” y recibe frecuentes invitaciones para dirigir tanto en España como en Europa. Destacan la “Noord Nederlands Jeugd Orkest”, la “Sociedade de Instruçao e Recreio de Paços da Serra Portugal”, la “Orquestra de Sopros de la EPMVC” o la “Sinfonisches Blasorchester Freiburg”. Obras suyas fueron programadas por nuestra Banda Municipal y dentro de su cuidado catálogo, sobresalen “El Triángulo de as Bermudas”, “La leyenda del Maracaibo”, entre composiciones en las que utiliza con solvencia los recursos electroacústicos modernos. Su primera obra de juventud “Sendes”, fue un trabajo de tanteo que sometió al análisis de Pasqual-Vilaplana, quien le estimuló a que mantuviese ese interés por la composición, una apuesta que mantendrá pensando en un público medio de posibles aficionados, sin dejarse llevar por las vanguardias.

Dirk Brossé con la serie de tres postales coloristas, idea de un músico qu también demuestra una preferencia por el cine, ejerciendo como director de la Orquesta de Cámara de Filadelfia y del Festival de Cine de Gante. Una carrera de prestigio, le facilitó las invitaciones de primeras formaciones: “London Symphony O.”, “London Philharmonic O.”, “Royal P.O.”, “Vancouver Opera”, “Opéra de Lyon”, “Suisse Romande”, “Hong Kong Chinese O.”- para la que escribió por demanda “The Hallow- eén Dances”-, “Goteburg” y tantas otras. En 2008, se presentó en la “Royal Albert Hall”, de Londres y en 2016, lo hizo en el “Carnegie Hall”. Consiguió prestigiarse pronto en el ámbito de la composición, faceta no menos importante, que le facilitará darse a conocer a través de los “massmedia”, con trabajos para cadenas de divulgación masiva, con serie como la destinada a la “BBC/HBO”, con “Parade´s End”. En esa línea, destacan “Prince of Africa”, “Daens”, “Sacco & Vancetti”, “Tintin”, “Rembrandt” , “Ben X”, “14-18” o “Scrooge”.

Cuida también en sus obras, la indagación sobre tradiciones e instrumentos exóticos, que contribuyen positivamente a los resultados de las bandas sonoras. En otro aspecto, se recuerda el trabajo sobre “Star Wars in Concert”, de 2009, por invitación expresa de John William, para realizar una larga gira internacional, la primera dentro de ese género. También apostó por una personal visión de “Cuadros para una exposición”, que ya había motivado la obra del ruso Modesto Mussorgsky. En su catálogo contamos con más de 70 registros discográficos, en los que tuvo el honor de colaborar con primeras figuras de las artes en general. Las voces de Barbara Hendricks- para la que compuso el “Haiku Cicle 1”-, Julia Migenes. Claron McFadden, Sinéad O´Connor y figuras como Sabine Meyer, Salvatore Accardo, Emma Thompson, Julian Lloyd Weber, Alison Balsom, Mel Brooks, Michel Legrand, Maurice Jarre, John Malkovich. Un capítulo en el que nos encontramos escritores como el Nobel Gabriel García Márquez, Seth Gaaikema y Didier Van Cawelaert. Recibió galardones de importancia, entre los que sobresalen el “Global Thinkers Forum” o el “Excelencia de Creatividad Cultural”. Es miembro de la “Royal Flemish Accademy of Belgium for Science and the Arts” y desde 2018, de la “Fellow in the Arts & Humanities”, de la Universidad de Bruselas.