¿RECUERDAN el experimento gastronómico de la aceituna esférica? Aspecto suave y atractivo, tersura, y, al introducirlo en la boca, produce una grata explosión de sabor, que, rápidamente desaparece. Sólo permanece el recuerdo de su apariencia: no hay más.

El proyecto de escucha transversal de Yolanda Díaz se presentó a bombo y platillo en Madrid.

Y Yolanda dijo como los toreros valientes: dejadme sola; pues no sólo no invito a sus compis habituales y líderes de partidos, sino que los llamó para decirles que no asistieran, “porque esto no va de partidos, esto va de personas”. Le faltó añadir: “va de mí”. Sí estuvo el secretario general del PCE, su casa, aunque ha recorrido otras en busca de un hueco para salir en la foto.

Los oradores de brega pusieron al público asistente en suerte, predispuesto al aplauso.

Se movió con soltura por el escenario, usó su tono de siempre, pausad, dulzón, semblante sonriente y cabeza ladeada algo monjil. Supo despertar el aplauso con pausas, frases estudiadas y elevaciones de tono y se regodeó con los reiterados gritos de te queremos; besos, abrazos, selfis...

El lenguaje fue demasiado estudiado, recurrencia a sus muletillas habituales déjenme que les diga, con humildad les digo, sumar, escuchar, esto no va de partidos ni de siglas, el futuro lo decidimos nosotras. El reiterado uso de esta última expresión me recordó al país de las amazonas y su pregonada igualdad.

Al no tener programa, hubo muchas repeticiones de consignas, latiguillos y lugares comunes. Las expresiones que podían aspirar a ser propuestas, se redujeron a mencionar su reforma laboral, la precariedad laboral y la desigualdad, criticar el gasto militar y defender lo público sin más explicaciones.

¿Dónde estuvo los cuatro últimos años, en Ferrol o en el Gobierno? La precariedad laboral y la desigualdad eran, y sigue siendo, cosa suya.

Parecía una adolescente el día de fin de curso, a la que le queda todo por hacer. Garantizó la estabilidad de la coalición y que inicia su proceso transversal de escucha, pero ¿ha contado con sus antiguas compis de Podemos, Compromís, Cataluña en Comú y demás, y con la veleidad de su presidente?

Lenguaje vacuo, palabras, sin propuestas. ¿Un cesto sin mimbres y sin contenido, es un cesto?

¿Durará el matrimonio de conveniencia?, ¿plantará a su presidente?, o, ¿tal vez aspira a ser la lideresa de toda la izquierda? De su vanidad puede esperarse cualquier cosa.