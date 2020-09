DIGAMOS que hablo de Rosa y de Javier, trabajadores de la cultura en tiempos de pandemia, por poner algunos nombres. Ella, acreditada diseñadora, dibujante, ilustradora de libros... Él, montador de escenarios y escenografías. Ambos son freelancers de reconocido prestigio en su mundillo, que no es otro que el precario de la vida cultural. Me los encuentro en la plaza de Mazarelos y me cuentan que van a La Cocina Económica, que han agotado los recursos y no han obtenido ninguna de las ayudas posibles. Al hijo lo mantienen los abuelos. Y, contra lo que cabría pensar, su situación no me causa perplejidad y sí mucha rabia y enojo.

La estampa de estas dos personas es el viejo reflejo del sustento de la cultura en España, donde escribir, pintar, esculpir, componer, cantar, editar, bailar, filmar, filosofar, actuar... es morir de hambre, vivir en precario, con la excepción de unos cuantos protagonistas. Rosa y Javier representan a los profesionales de base, necesarios para que en la pirámide cultural alcancemos altos vértices. Si tenemos en cuenta que la cultura es la cenicienta de todas las políticas, no extraña que sus trabajadores no consigamos ni el valor de los ratones de Disney. Y, como era de esperar, la pandemia nos condena a comer de la caridad.

En paralelo, esta semana se está discutiendo la prolongación o no de los ERTE. Sobre la mesa de políticos, empresarios y sindicatos gritan las necesidades del turismo, la hostelería, las empresas auxiliares del automóvil... Ni una palabra sobre las empresas culturales. ¿Cuántas pequeñas editoriales, productoras de cine y televisión, organizadoras de eventos, agencias de espectáculos... han cerrado en estos meses y cuántas desparecerán en los próximos? ¿Cuántos creadores, artistas e intelectuales están al borde de la limosna?

Miles de profesionales de la cultura, tantos o más que los dueños de bares y restaurantes, al finalizar las ayudas, nos vamos a ver condenados a seguir los mismos pasos que Rosa y Javier en cualquier rincón de nuestra geografía, a la que damos brillo y esplendor con nuestra formación, trabajo y talento.