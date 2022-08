La familia Putin va mucho más allá de su propio nombre. Son toda una familia de correligionarios que tratan de intoxicar con la “Z” del nazismo a todo el mundo que tan sólo pretende ser independiente y vivir en libertad. Son esa familia que atribuyen la “Z” del nazismo a todo el que se opone a su imperialismo sanguinario, invadiendo y aniquilando a todo un pueblo, Ucrania. Son esos personajes siniestros que con sus armas nucleares, ahora la Central Nuclear de Zaporiyia, silencian la libertad de los pueblos. Son los mismos individuos que guillotinan los más elementales derechos humanos con la permisividad de occidente.

Pero, lo que últimamente más me ha llamado la atención son las numerosas editoriales periodísticas de occidente, la más perjudicada y humillada por esta masacre, restregándonos que es un acto terrorista el asesinato de una hija política del régimen imperialista del putinismo, Daria Dugina. También hija del filósofo y politólogo, Alexander Dugin, que además de ser ideólogo del régimen autoritario ruso, ansioso del zarismo imperialista, dice “Vemos a los partidarios del orgullo gay en Madrid o Berlín, y decimos que eso es el diablo”.

Y, su hija Daria Dugina, asesinada hace una semana en Moscú, propagandista activa del putinismo y de la invasión de Ucrania. Es una de las autoras del libro intitulado “Z”. Dagina escribió que “las acciones del ejército ruso en Ucrania están haciendo que la vida se imponga a la muerte”. Una auténtica locura.

Nosotros, los estúpidos occidentales nos plegamos a su barbarie aceptando su fascismo ortodoxo. Ni siquiera reparamos que la invasión de Ucrania es “un crimen de lesa humanidad”, puesto que supone asesinatos sin límites, exterminio, torturas, deportación o el traslado forzoso de la población civil por los ataques generalizados contra la misma, que ya ha costado la vida a más de 6.000 ucranianos, entre ellos, 500 niños inocentes, que no tuvieron la mínima oportunidad de salvarse, ni de expresarse contra este genocida y su séquito. Claro que nunca defenderemos los actos terroristas. Pero, como bien ha dicho Arcadi Espada “Cuando te están liquidando metódicamente, a ti y a tus hijos, puede que en algún momento tengas la innoble tentación de ser como ellos”.

Así las cosas, para algunos la vida de una propagandista del régimen del terror y de la ocupación ilegal de Ucrania, condenada abrumadoramente por la ONU, es más importante que la vida de esos 500 niños inocentes, que a todas luces han sido asesinados. Después de 184 días de invasión rusa, también esos tres números representan la voluntad férrea del pueblo ucraniano por querer estar vivo y vivir en libertad

No obstante, aunque ya me recojo, más temprano que tarde se acreditará que la vida de Dugina no la ha sesgado Natalia Vovk, ahora espía ucraniana huida a Estonia, como interesadamente dice el FSB ruso. Es la excusa del régimen totalitario e imperialista para incendiar toda Ucrania con su declaración oficial de guerra. El ataque ruso a una estación de tren en Dnipropetrovk, con más de 30 muertos es el último ejemplo de su objetivo sanguinario.