La pianista Isabel Pérez Dobarro, en la Fundación Juan March / “Unha noite de amor con Lela”: La Banda Municipal en O Obradoiro

Concierto de la pianista Isabel Pérez Dobarro en la serie “Jóvenes Intérpretes” de la Fundación Juan March- 12´00 h-, y que puede seguirse en streaming en march.es, en un programa dedicado a mujeres compositoras, a las que la Fundación Juan March dedicó en el “Aula de (Re)estrenos”, otro con el aliciente de “Mujeres con música: mujeres con historia”, a comienzos del 2020. Isabel Pérez Dobarro, con galardones Internacionales como el “Grand Prize Virtuoso Competition”, es directora artística del “Arts Twenty Thirty” y del “ONU SDSN-Youth”. Actuó en el Carnegie Hall; en el Conservatorio Tchaikowski, de Moscú e impartió masters en la New York University, en el Undergraduate Collegium siendo a la vez jurado en el Weschester Musicians Guild Young Artists Concert Auditions, como datos sencillos de un currículum extenso. Dirige igualmente la iniciativa “United Nations Sustainable Developement Solution Network”. En lo relativo a su concierto, contamos con un precedente a medias con la mezzo Anna Tonna “Women in Music”, en colaboración con el “Very Young Composers Program”, de la “New York P.”, entre compositoras españolas y americanas, que se ofreció en Madrid, con el reclamo de la igualdad de género, con obras de Anne Phillips”- “Why Faith Abides?” y “Wath are we doing to the World”-, una meditación sobre el tema de la sostenibilidadn; Sonia Megías con su “Aria de Gea”; y otras relacionadas con Shakespeare y Cervantes, de Diana Pérez Custodio o Alexa Babakhanian, además de piezas para piano solo, que tenían como autoras a Mercedes Zabala y Consuelo Díez.

Siguiendo, en parte, las apreciaciones de la propia pianista, tendremos en agenda “Meniña Balteira”, una reflexión sobre una mujer criticada tan duramente en su tiempo por desafiar las convenciones medievales, obra de Julia Dopico Vale; la “Danza del Gozo Vermell”, de Teresa Catalán, inspirada en los siete gozos de Montserrat y trata sobre la desesperación del pueblo ante la llegada de la peste negra. Lo profano y lo sagrado, la desesperación y la salvación se juntan en la obra, de quien fue Premio Nacional de Música de 2017 y que presenta grandes contrastes y efectos, texturas y planos cuidadosamente diferenciados; “Sein und Zeit”, de Consuelo Diaz, en dedicatoria a la ciudad de Heidelberg, en donde ganó el premio de la ciudad, y una meditación sobre el pensador Heidegger. Observa una cita de una Sonatina, de M.Clementi, deformada mediante clusters que interrumpen su discurso; Sonia Megías, con el “Adagio” de “SoLnatina”, emula un coral de Bach, neoclásica en su factura, supone un momento de reflexión (la compositora tiene experiencia en la dirección de coros) y que evidencia su buena escritura polifónica.

Mercedes Zavala y “Sansueña”, inspirada en “El Quijote”, con dos partes, una más atmosférica y onírica y otra de gran bravura. Beatriz Arzamendi, con detalles de “Sillage”, un estreno dedicado a los sanitarios en su lucha contra el COVID y de Margarita Soto Viso, resulta un estudio sobre el intervalo de segunda, en el que la compositora realiza distintas combinaciones del mismo usando el intervalo de segunda. Ana Isabel Vázquez Silva, con “Historia de un amor sin respuesta”, se inspira en “Os vellos non deben namorarse”, de Castelao, incluyendo el tema de “Lela”. Compositora especializada en documentales y cine, como “Atacama” o “Dernière Nuit”

Media tarde más bien, en esta nueva comparecencia de la Banda Municipal en A Praza do Obradoiro- 20 ´00 h.-, y por esta vez, dejaremos a un lado la típica expresión popular: “Como agua de mayo...”, en beneficio del propio concierto, con su titular Casiano Mouriño Maquieira en un programa popular de pleno en su variedad, que contará con arreglos musicales de Alfredo Susavila, y las participaciones de la cantante Silvia Ferrer, el contrabajista Pachi Cruz y las narraciones de Ana Silva. Alfredo Susavila Muníz, es un pianista especializado en jazz, que pasó por las escuelas de Suso Atanes y Abe Rábade o Alfredo Conde, un músico que colabora con agrupaciones del más diverso panorama, además de probar en series televisivas como “Land Rober”. Uno de sus trabajos en cd, fue el llevado a cabo con la Banda de Rianxo, con el encabezado de “Unha noite con Lela”, y ese tema de “Lela”- pieza cargada de entresijos-, es lugar de frecuentes programas de nuestra Banda Municipal por su gancho y aceptación. López Veiga, había encargado al vilalvés Rosendo Mato Hermida, sustituto del histórico Bernardo de Río, la composición de una canción para “Os vellos non deben namorarse”, de Alfonso Rodríguez Castelao, cofundador al tiempo de la “Coral Polifónica de Pontevedra”, una obra que tendrá su estreno en Buenos Aires, en 1941.

Tardará el estreno español y será Compostela quien asista a su presentación en A Praza da Quintana, el 25 de julio de 1961, con una puesta en escena de “Cantigas e Agarimos”, dedicada a la música coral gallega, además de disponer de un grupo teatral, dirigido por Rodolfo López-Veiga, gallego procedente de Cuba y así nos encontraremos con “Lela”. El “Vals de los boticarios”, alcanzará un éxito considerable, ya que se incorporó al repertorio de grupos como “Los Sabandeños”, el barítono de gran cartel en la actualidad Borja Quiza, o la fadita Dulce Pontes. En principio, estaba destinada a un coro con acompañamiento de guitarra. A esta canción de profundo arraigo, se unen “Rosiña, do mes de maio”; Meu amor mariñeiro”, legado que el tiempo ha mantenido de un grupo coral que cubrió los años de pujanza da la canción de autor y del grupo ”Milladoiro”, quienes cubrieron años dorados, en su entendimiento con los irlandeses ”The Chieftains”, nos referimos a “Fuxan os ventos”. Luís Emilio Batallán, será incluido por “Quen poidera namorala”, un poema de Álvaro Cunqueiro: “No niño novo do vento hay unha pomba dourada/Quén poidera namorala, meu amigo...Canta o luar e o mencer, en frauta de verde olivo/Quén poidera namorala...”

Carlos Gardel/ Alfredo Le Pera en una de sus perlas, “El día que me quieras” de 1934, del año 1934 y con garantías de inmediata aceptación gracias a la productora “RCA Victor”, para que con seguridad absoluta, se convierta en lo que siempre fue gracias al filme de John Reinhardt. El “morocho”, fue reivindicado de inmediato por Cátulo Castillo, otra de las autoridades, quien se uniría a él en giras compartiendo éxitos tangueros. Para Cátulo, los cafetines, las canchas de bochas, los conventillos, el mercado, fueron los escenarios naturales en los que Gardel templó su estilo, definió su vocación, nutrió su inventiva artística. Por ello pudo afirmar, sin distorsión de la realidad y en la cumbre: Mi fama no es mía; es de mi país, de mi pueblo.

“Quizás, quizás quizás”, el bolerazo de Osvaldo Farrés que surgió de manera casual mientras tecleaba a su aire buscando la inspiración. Un sencilla anécdota sobre un pretendiente a una reserva de baile solicitada a una dama y que recibirá como respuesta llana: “Quizás,quizás,quizás...” Con esos mimbres, Osvaldo Farrés tirará de ingenio y sin mayores pretensiones, compondrá un bolero de fama universal. Lo que parecía una nadería, dio de sí mucho más y así se impuso gracias a tantos intérpretes que encontraron su irresistible contoneo. El cine le tomará en varias ocasiones, como la película de Wong War Wai “In the mood for Love” o en “Brockback Montain”. La versión de Nat King Cole figura entre las de mayor cartel, pero ahí están las de Sara Montiel, Celia Cruz, o la de los imitadores de los “Tres tenores”, “Il Divo” Los tenores Urs Bühler, y David Miller , el barítono Carlos Marín, y Sebastian Izambard, en su disco de 2015 “Amor & Pasión”. Cecilia, autora de “Un ramito de violetas”, tuvo con esa canción uno de sus éxitos más notables, y que cuenta en la actualidad con versiones de todo estilo. La pobre Cecilia se mató en un accidente de tráfico, precisamente tras una visita a Galicia.