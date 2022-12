La violencia que no cesa

ES evidente que las políticas en materia de género no están funcionando, pues cada semana los medios de comunicación nos informan de nuevos casos de violencia de género. Lo reconoció primero Carmen Calvo con honestidad y su voz gana autoridad tras haberse abstenido en la votación de la Ley Trans, en consonancia con su defensa a ultranza de unos derechos de las mujeres que la mencionada Ley puede llegar a conculcar en ciertas circunstancias.

Margarita Robles, con la seriedad que la caracteriza, ha pedido públicamente hacer autocrítica, llegando a cuestionar la llamada ley del solo sí es sí.

Es necesario revisar las políticas de género y valorar si se está logrando educar en la materia, o si, por el contrario, se está fomentando el odio y la confrontación; porque la ciudadanía española está reaccionando con humor, cuando no rechazando directamente campañas recientes promovidas desde los poderes públicos, por estar más orientadas a exasperar que a educar en igualdad.

Los últimos anuncios, campañas y vídeos difundidos desde el ministerio de Igualdad han señalado y acusado a hombres y a mujeres. Hemos visto su denuncia de policías violentos, se han referido a jueces machistas, y han criticado a periodistas y personajes públicos incluso descontextualizando sus palabras.

Con motivo de la Campaña de Navidad, proyectaron un video en el que la figura paterna era caracterizada como un hombre obeso, vago y torpe. Y más recientemente han cargado contra ginecólogos, obstetras y matronas por una supuesta violencia obstétrica que menosprecia, vulnera y violenta a las mujeres. Ya ven que aquí no se salva nadie.

A este paso, salvo la ministra y sus amigas, la sociedad española y todos sus profesionales, hombres y mujeres, parecen haberse conjurado en contra de la mujer hasta convertirse en agresores en potencia.

Llegados a este punto, nos preguntamos si no sería más efectivo, realista y justo difundir, aplaudir y honrar el trabajo de tantos profesionales que apoyan, defienden y protegen a las mujeres. Porque si se trata de educar en igualdad, y han prohibido anuncios de juguetes sexistas con el fin de no perpetuar comportamientos patriarcales, no se entiende ese empeño en acusar a unos pocos en lugar de visualizar la labor modélica de esa mayoría que vela por los derechos, la seguridad y el bienestar de las mujeres.

Por eso deseamos y pedimos que en 2023 trasciendan imágenes ejemplarizantes de tantos policías y médicos que acompañan y apoyan a las mujeres maltratadas, vejadas o violadas; que se hagan públicas las sentencias de esos jueces y juezas que encarcelan a agresores y violadores cuando las leyes se lo permiten; que se reconozcan los logros de ginecólogos y matronas que salvan las vidas de las madres y sus criaturas; y también campañas publicitarias que muestren a esa mayoría de padres, esposos, parejas, hermanos e hijos que comparten con las mujeres responsabilidades, cuidados y desvelos.