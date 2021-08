Lifta, una aldea de Palestina

LIFTA, es uno de los últimos reductos históricos de Palestina que Israel quiere y va a demoler. Es un ejemplo muy significativo de cómo el sionismo está cumpliendo sus objetivos. A través de la estrategia de los hechos delictivos consumados y su ejecución en el tiempo de la forma más despreciable conocida, van a seguir destruyendo los restos incómodos de lo que era, según ellos, una “tierra sin pueblo”.

Esa frase demoledora por falsa y perversa, se refiere en este caso, a un lugar de más de 3000 años de historia que hasta 1945, era un reflejo de una sociedad de convivencia en paz (cristianos, judíos y musulmanes), de una cultura arraigada, de un modelo de integración económica con el entorno, de un alto nivel de bienestar social. En definitiva, la demostración de la existencia de un “pueblo, el palestino, en su tierra”.

Al mismo tiempo que la UNESCO está estudiando el convertir los restos de LIFTA en Patrimonio de la Humanidad y antes de que esto ocurra, Israel, esta vez sí, transformará ese espacio en una urbanización residencial de alto standing, acorde con la magnífica ubicación y los recursos acuíferos del emplazamiento.

Mientras tanto, el entorno mediático dominante sigue manipulando a la opinión pública. En este caso, difundiendo el mensaje de que los tribunales de justicia en Israel han paralizado un proyecto similar en 2012 y que volverán a hacerlo ahora.

La realidad es que mientras se dictaba esa sentencia que se refería a las últimas 55 edificaciones en pie, en los terrenos de LIFTA se construían el parlamento israelí, una universidad y varias urbanizaciones. Los hechos consumados. Una vez hecho lo cual, ha llegado el momento de la demolición total. Ejecución despreciable.

Está claro que, si hay algo que no soporta el estado judío es que los palestinos conserven las llaves de las casas que tuvieron que abandonar a la fuerza. Se piensan que destruyéndolas, estos artilugios ya no tienen valor. Mal saben ellos que no hay puerta que se resista a la llave del honor y la justicia. Todo llegará.