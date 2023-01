CONFIESO mi admiración por quienes fueron mis maestros y profesoras. De la mayoría guardo consejos que me acompañan y ayudan en mi pensar cotidiano. Don José González, para que evitáramos hablar sin tino, nos advertía de que “por la boca muere el pez”. Don Isidoro Labrador nos enseñó que “quien dice lo contrario de lo que hace o es un cínico o un incompetente”. La lista es larga pero hoy me quedo con estas dos sentencias. Sin ánimo de ofender, le diré por qué.

He escuchado al senador Alberto Núñez Feijóo asegurar que “la sanidad cuando no funciona lo que hace es listas de espera y la lista de espera es la mayor privatización de la sanidad” (sic). Luego dio a entender su poder para acabar con esa “privatización” desde la Moncloa. Intuí que ha olvidado los datos dejados al abandonar la Xunta. En julio de 2022 en Galicia había 43.770 pacientes esperando y soportando una media de 75,6 días para ser intervenidos quirúrgicamente. Para consultas externas, con una media de espera de 54,8 días, aguardaban 198.323 dolientes. Para pruebas diagnósticas se contabilizaban 92.432 enfermos, con una media de 81,5 días de espera impaciente. Para las consultas de atención primaria las citas oscilaban entre tres y cinco días según el calendario. Hasta dónde están maquilladas estas cifras del SERGAS lo ignoro. ¿Cuántos optaron por irse a la sanidad privada? No hay datos.

Un olvido lo tiene cualquiera. Pero, sin decirlo, por su boca el expresidente descubrió su política privatizadora mediante el uso de las listas de espera. Gestión que ahora tiene en pie de protesta, además de dimisiones continuadas, al mundo sanitario gallego en defensa de una sanidad pública eficaz, con profesionales suficientes, bien remunerados y medios adecuados. Además, el senador también ha debido de olvidar que la sanidad es una competencia política, presupuestaria y gestora de la Xunta. Poco más de directrices y ayudas globales se le pueden exigir al ministerio del ramo. Lo dicho del pez y mis respetos para quienes hayan sido sus maestros en la escuela pero, con toda certeza, no estuvieron a la altura de los míos.