“Lo volveremos a hacer”

EL DEBATE POLÍTICO en España está centrado en estos momentos en las relaciones entre el Gobierno y ERC a cuenta de los cambios varios artículos del Código Penal para favorecer los intereses de determinadas personas y de los partidos que sostienen en el Congreso a los ejecutivos español y catalán. En un plano muy secundario se encuentran las cuestiones políticas autonómicas y locales, aun siendo las más próximas a los ciudadanos y a sabiendas de que en medio año habrá elecciones en estos ámbitos.

El tiempo dirá si Sánchez mide bien los tiempos, pues los cálculos sobre lo que pueda suceder en el otoño van a estar afectados por los resultados de la primavera. Del peligro ya advirtió con acritud Pablo Iglesias o Yolanda Díaz, cuyos malos modales no impiden considerar lo acertado del diagnóstico. Y ejemplos recientes los padeciaron los morados en Andalucía y Castilla y León. Sumar puede ser producto non nato si en la primera cita con las urnas el resultado es desastroso. Haría muy difícil reproducir el frente amplio -frankestein, según calificativo de sus adversarios- sobre el que descansa ahora el Gobierno.

La prioridad gubernamental no es ni la inflación ni la pérdida de poder adquisitivo. Lo primero es el apoyo de los partidos catalanes y vascos con vistas a la próxima legislatura. Lo sucedido en los últimos meses nos indica que Sánchez está dispuesto a ceder ante ERC en todo lo que fuere necesario con tal de alcanzar este objetivo. Tras los indultos vino la supresión del delito de sedición y ahora suavizar las penas por corrupción. Como lo que viene será todavía más peliagudo, por si hubiera encontronazo con la legalidad, no basta con tener a la fiscalía de mano sino que se pretende ocupar el espacio del poder judicial o limitar sus atribuciones.

La justificación de Sánchez para acercarse más a Junqueras que a los socialistas Lambán, presidente de Aragón, o a Page, de Castilla-La Mancha, es desinflamar el conflicto catalán. La oposición dice lo contrario, pues con la nueva legislación se facilita la repetición de los actos por los que se proclamó ilegalmente la independencia, aunque el propio Puigdemont la suspendió unos minutos después para, en vano, sustraerse de la acción judicial. Cuando los líderes del procès lo vuelvan a hacer, como anuncian a diario, gozarán de mayores facilidades, prácticamente de impunidad.

Sostenía un experto, Paul D’Anieri, sobre las relaciones entre Ucrania y Rusia en una entrevista publicada ayer por el diario El País que si haces concesiones a Rusia, “después volverá a por más”. Lo mismo cree la mayoría de españoles, y sobre todo de catalanes independentistas, en el caso de Cataluña. Cuando las negociaciones entre partes se realizan en condiciones de igualdad generalmente resultan provechosas. Pero cuando responden a presiones o amenazas -”lo volveremos a hacer”- una parte sale perjudicada. En este caso, la del conjunto del pueblo español. Es lo que piensan los presidentes de autonomías socialistas críticos con las cesiones al independentismo, temerosos además que les pase a ellos factura en las urnas.

Los cambios legislativos son necesarios con el paso del tiempo. Hay que aquilatar las leyes a cada momento. Cuando se incrementaron las penas por los delitos de corrupción o por crímenes especialmente brutales, había razones de peso para hacerlo. En el caso de la prisión permanente revisable, el PSOE se oponía radicalmente, aunque ahora parece haber rectificado. Como hizo en otro orden de cosas con las denominadas expulsiones en caliente o la ley mordaza. Sobre al consideración de la malversación como una forma más de corrupción, aunque no haya lucro directo personal, también parecía asumirlo, si bien en su momento se opuso, tal vez por el caso de los ERE. El dinero de todos no puede ser usado para intereses personales ni partidistas. La ejemplaridad de los políticos es consustancial a la democracia. No somos una república bananera.