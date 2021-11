Los Premios

El martes, día 9, nos visitaban (se alojaron en el Hostal dos Reis Católicos) los ganadores y la finalista del Planeta 2021. Como todos ustedes saben, la ganadora era la reina plenipotenciaria de las listas de éxitos de estos últimos tiempos, la brillantísima Carmen Mola. Claro que, cuando el 15 de octubre de este año, día de Santa Teresa, se abrió la plica del galardón en la cena en el Museu Nacional d’Art de Catalunya de Barcelona, y en presencia de los reyes Felipe y Letizia, la chica del año había cambiado de sexo y se había multiplicado por tres. En efecto, el seudónimo de la niña correspondía a tres señores la mar de interesantes que ejercían no sólo como narradores, sino, además, como guionistas. Eran ya célebres y respetados en el entorno de la televisión, y parte de su justa fama se debía a haber llevado a cabo notabilísimas producciones del tipo, por ejemplo, de Hospital Central. Con ellos tres venía, asimismo, la formidable Paloma Sánchez-Garnica, que ya nos había proporcionado no hace mucho joyas como Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, y que había quedado finalista con la intranquilizadora y espléndida Últimos días en Berlín. Resumiendo: los triunfadores eran La Santísima Trinidad Laica, como los bautizó en su día el veterano y gran periodista leonés Alfonso García. Se llaman Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero...

¿TIEMPOS DISTINTOS?

La obra que les hizo ganar a estos genios fue La bestia, que ya está, junto a la finalista, en todas las librerías de España, editadas, como es lógico, por la Editorial Planeta. Un subtítulo escueto define el tiempo y lugar de su acción: Madrid, 1834. Ante todo y sobre todo, vaya por delante que lo que se van a encontrar todos ustedes es una obra maestra absoluta, de aquellas que, no les quepa la menor duda, va a permanecer en su conciencia el resto de sus vidas, y con la misma intensidad que, por citar sólo tres, lo hicieron en su día Los miserables, La metamorfosis o Ficciones... La obra turba, corta, hiere, despista. No es una narración fácil, desde luego. No da tregua. Describe una historia y una época abominables, donde la capital de la península es el centro de una serie de acciones insoportables. Una guerra carlista, por una parte, sazonada de enemistades que están yendo a unos extremos de lo más cruel, a una violencia callejera que está reventando. Una epidemia de cólera que ya ha devastado Europa. Un tejido de espionaje subyacente que favorece el odio y la lucha sin cuartel. Una pobreza extenuante. Y, en primer plano, una mano salvaje que mata y desmembra a niñas adolescentes. ¿Duro? Puede que sí, claro. Pero en absoluto previsible. Genial, hondísima, inolvidable...