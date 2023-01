Los tanques de la discordia

LO que importa es terminar con la invasión de Ucrania, acabar con la maldita guerra, pero en Europa, después de tanto acuerdo, se ha colado la discusión sobre los tanques. Ha estado enquistada durante unas semanas, mientras la guerra parece sometida inexorablemente a los dictados del general invierno: nieve, barro y lágrimas. Ninguno de los contendientes lo afirmaría, pero hay una extraña sensación de tiempo salvajemente detenido, nos acorrala en el corazón de la modernidad europea ese paisaje ceniciento, ese fuego detrás de las ventanas de los edificios bombardeados, esa soledad de las calles torturadas. Todo esto ensucia cualquier buena noticia. Todo lo ensombrece.

Los especialistas aseguran que se trata de encarar la primavera con una situación que permita a Ucrania alcanzar unas negociaciones, de producirse, en buena posición. Y hay quien cree que Rusia sufre el desgaste de tantos meses, que van pasando factura, y la complejidad de la escala jerárquica de su ejército, quizás no tan moderno como podría parecer, arsenal nuclear aparte. Y el miedo, soterrado, acallado, a otra factura peligrosa: la política. El miedo al malestar, acallado también, al crecimiento de las discrepancias de las elites ante el avance modesto sobre el terreno. En un estado latente de tanta muerte y edificios reventados, los ucranianos esperan en las trincheras del invierno un movimiento que remueva el paisaje, que les insufle ánimos y, sobre todo, que les devuelva la posibilidad de competir por la victoria.

Este asunto ha generado, por primera vez durante el conflicto, una falta de acuerdo en los socios europeos. No es un asunto menor: afecta a todos los parámetros de la Unión, tiene que ver con su filosofía, con su espíritu, como suele decirse, obliga a tomar decisiones incómodas sobre todo para algunos países. Puede que sea un salto adelante, porque la escalada siempre está sobre la mesa. Alemania se ha medido mucho, es cierto, porque su historia, su pasado, pesa en la memoria, y todo lo bélico adquiere allí una dimensión especial. El gobierno coaligado tardó en decidirse a la hora de aprobar el envío de los Leopard 2 a Ucrania, y esa dificultad para decidir, esa especie de enquistamiento, viene no sólo de su filosofía pacifista sino de las características internas del gobierno de Olaf Scholz, y, claro está, de toda esa memoria terrible de la Segunda Guerra Mundial. Las afirmaciones de que con Merkel las cosas hubieran sido diferentes me parecen muy aventuradas.

Muchos ven en los cambios favorables al uso de tanques de fabricación alemana y norteamericana una línea roja que, dadas la circunstancias, no ha quedado otro remedio que cruzar. El paraguas de la Unión y de Estados Unidos ha ayudado a convencer a los más reticentes, pero nadie puede evitar cierto vértigo a agrandar la guerra, aunque se considera inevitable para que Ucrania pueda responder con garantías. Nadie, salvo los dos contendientes, dice estar en guerra. El lenguaje es aquí importante, las formas también. Europa subraya que hay una cuestión superior a todas: la defensa de la democracia.

Estamos ante uno de esos momentos realmente difíciles dentro del contexto europeo, quizás el más delicado desde que empezó la guerra, porque ha implicado una gran decisión, tras semanas sembrando dudas entre los aliados. Lo que ha obligado a algunos países a profundizar en la estrategia de ‘wait and see’ (esperar y ver), en lugar de airear más las siempre nocivas diferencias. Ante las acusaciones rusas de que el conflicto está creciendo peligrosamente con la entrega de armamento sofisticado, Europa se apoya en su papel de sostén de la democracia y la libertad, más allá de la ayuda al invadido, más allá de lo estrictamente militar. Puede ser un elemento de escalada, al menos así lo ve Rusia, pero Europa defiende aquí no sólo a Ucrania, sino una idea del mundo. Y también su propia fortaleza global.