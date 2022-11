Macarthismo a la española

El BNG es el segundo partido en el Parlamento de Galicia y dispone del bastón de mando en alcaldías de municipios relevantes. No obtiene el mismo respaldo cuando se trata de la política nacional, aunque en este momento las encuestas reflejan una tendencia ascendente. Con esta situación y ante un año, el 2023, cargado de citas electorales sorprende su posición ante los presupuestos generales del Estado, dándoles su apoyo -la abstención es un sí crítico al resultado, cualquiera que sea- a pesar de no conseguir que se atendiera ninguna de las 50 enmiendas presentadas por su diputado Néstor Rego, que calificó de “actitude antidemocrática”. Y es que no solo no logró nada de lo que propuso sino que en declaraciones previas calificaba de decepcionante lo que finalmente quedó aprobado. Hay una contradicción evidente que convendría explicar. Los partidos soberanistas de Cataluña y País Vasco, así como otros regionalistas dieron el sí tras lograr bastantes modificaciones de la ley a su favor, algunas que nada tenía que ver con las cuentas, como la supresión del delito de sedición (ERC) y la retirada de la Guardia Civil de tráfico de Navarra (Bildu) y las otras a cambio de importantes inyecciones económicas. El BNG, ninguna para Galicia. Tal vez esto explique el motivo por el que se le resiste el Congreso y el Senado. ¿Antepone los intereses de Euskadi y Cataluña a los de Galicia?