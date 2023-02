Mario, Isabel, Tamara y las ratas

Mientras Turquía y Siria se ahogan en un llanto inconsolable, los afortunados que no vivimos sobre la confluencia de tres placas tectónicas distraemos nuestro espanto al constatar que Dios sigue llorando lágrimas de cólera incomprensible. Y lo hacemos como ahora con seísmos sentimentales de rencor, venganzas y hasta odio, todo ello dosificado por la prensa rosa y no tan rosa, pues su protagonista masculino es un coloso de nuestras letras.

Vargas Llosa se ha vestido de Rubén Darío, se ha colocado una espada forjada en Toledo que, por lo visto, eligió para él Tamara y ha ingresado en la Academia Francesa, acompañado por el rey emérito, la infanta Cristina y su familia verdadera. Como las trifulcas de Mario e Isabel están repartidas a placer en pantalla y papel en un culebrón por entregas que, publicado cada día, nos pertenece a todos, una se siente legítimamente autorizada para fantasear sobre el mismo. Así que no le extrañaría que la ruptura se debiera, no a los celos de él, como ha filtrado la celebridad de corazones, sino porque ella intuyera que, harto de un mundo hueco de cremas y postureo, no la iba a invitar a la prestigiosa ceremonia.

El inquietante relato de Los vientos, que el Nobel escribió cuando todavía estaba muy enamorado de Isabel, no era autobiográfico según sus propias palabras. Muchos creadores se inspiran en su realidad sin que por ello reflejen exactamente sus sentimientos. O sí. Lo raro es que Isabel no le despachara entonces por lo de la pichula, que tanto revuelo causó, pero no haya soportado que se ría ahora de la amorosa Tamara, cosa que hace media España empezando por ella misma.

Si no lo han hecho, lean esa distopía escrita desde la ironía y el dolor de envejecer, sobre un futuro no tan lejano cuando, entre otros horrores, las novelas las escribirán inteligencias artificiales y las ratas se convertirán en animales domésticos. ¿Imposible? Por lo pronto, si le entra algún entrañable roedor en su casa, amigo lector, olvídese de exterminarlo. Lo prohíbe Ione Belarra y su flamante ley de bienestar animal.