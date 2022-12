CON este título acaba de sacar a la venta un nuevo disco Rozalén, a la que sigo desde hace años por sus letras y buena voz. Desde mi descubrimiento con La puerta violeta, Girasoles, 80 veces o Comiéndote a besos, siempre me llamó la atención su puesta en escena en los directos, donde nunca falta una intérprete de lenguaje de signos para que todo el mundo pueda seguirla en sus actuaciones. Chapeu!

Cuando voy al volante disfruto a menudo de su música, con mis discos preferidos: Cerrando puntos suspensivos y El árbol y el bosque. No es que este de Matriz me haya decepcionado, o sí, lo cierto es que no es lo que me esperaba... acostumbrada a lo que nos ofrecía Rozalén, para quien su nuevo disco es sinónimo de su tierra natal, Albacete. Aguardaba un poco más de lo de antes, con versos escritos de su puño y letra, puesto que su estilo aquí se abandona para centrarse en otro propósito. Me hubiera encantado poder escuchar nuevas letras dentro de su estilo. Sin embargo a mi padre sí le gustó el nuevo CD, cantando al unísono con Rozalén algunos de los temas que la cantante recupera del pasado, tales como La paloma, Anda jaleo o Si me quieres escribir.

En Albacete están sus raíces, de las que se siente orgullosa y a las que canta en este trabajo, incluyendo en el disco un tema dedicado a esta ciudad y a sus orígenes, a su familia. De ahí el título, Matriz, que hace referencia al origen, a donde nace la vida, al útero materno. Este hecho justifica que en el nuevo trabajo las lenguas oficiales de España estén presentes, que haya un espacio para el gallego, el catalán y el vasco. Y eso sí se lo aplaudo, desde luego.

Con este disco celebra sus diez años en el mundo de la música, hoy todo un referente en la canción de autor. Ha hablado en discos anteriores de temas serios en sus canciones, como la violencia de género, el suicidio, la salud mental o la memoria histórica. Pero este disco tiene otro objetivo: parece que se presenta como una forma de agradecimiento a aquellos lugares en los que se sintió bien recibida, a gusto, cantando. Eso es lo que ha dicho la intérprete. Entre esos lugares está también Galicia, porque hay un tema en el idioma propio de esta tierra, en el que colabora Tanxugueiras. Es el titulado A virxe de Portobello, resultado de su visita a Bueu.

Ha dicho que su mayor miedo es perder la inspiración, por lo que lucha para seguir evolucionando y aprendiendo. “Siempre intentaré hacer canciones que me sirvan y me sanen, y que esto se pueda trasladar al público”.

Es este un disco con el que se siente patriota, en el que deja ver lo que nos pasa a todos, que cuando crecemos nos damos cuenta de lo importante que es la raíz, el origen, al que siempre deseamos regresar. Esto explica que se centre en el folclore, siempre presenta en sus trabajos, si bien en los anteriores desde un lado más pop. Vemos también en algunos temas readaptaciones, como el caso de Pichi 2.0, basado en el famoso chotis y presentado como contestación femimista. El disco que se abre con Te quiero porque te quiero aparecerá debajo del árbol en muchas casas en Navidad y no dejará a nadie indiferente, porque de un modo u otro sí sorprenderá a los seguidores de la manchega.