COMO si de un equipo de fútbol se tratara, el PP se ha dispuesto a operar en el mercado de invierno de los fichajes para completar su alineación y reforzar algunas de sus líneas. Esto hace que algunas de las incorporaciones puedan aparecer como contradictorias porque de la misma forma que se incorpora a medios que abren el campo para sacar la pelota jugada, se refuerza la defensa con perfiles de lo más conservador y cañero. Además, pretende fichar personalidades galácticas de la política para no dejar ningún flanco al descubierto, aunque en este caso puede que los requeridos no se encuentren en el mercado o no tengan disposición para apuntarse a ese equipo... al menos de momento.

El presidente del PP ha recuperado como portavoz de campaña y casi de todo el partido al exiliado por propia voluntad, Borja Sémper, a quien Pablo Casado le parecía excesivamente conservador y ha atendido la llamada de Alberto Núñez Feijóo, Si a su recuperación se añade la de Íñigo de la Serna y la de Daniel Sirera, todos ellos víctimas de la derrota de Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias que auparon a Casado, el PP refuerza el ala más moderada del partido progresista con la que pretenden atraer a los votantes del PSOE desencantados con la acción política de Pedro Sánchez por sus apoyos independentistas. Pero el movimiento se demuestra andando y no vale solo con declarase moderado confiando en que las palabras tengan un efecto taumatúrgico, sino que hay que acompañarlo con hechos que lo demuestren, y la primera prueba es la resolución final de la polémica sobre el protocolo de Vox para condicionar a las mujeres que quieren abortar en Castilla y León.

Junto a la de cal que supone el fichaje de políticos de moderación acreditada el PP da la de arena con el pacto de coalición para las elecciones autonómicas en Navarra con los dos diputados tránsfugas de UPN, Carlos García Adanero y Sergio Sayas, que estuvieron a punto de hacer naufragar la contrarreforma laboral del Gobierno. Las intervenciones de ambos desde la tribuna del Congreso apenas se diferencian de las de Vox en dureza y recriminaciones al Gobierno de Pedro Sánchez.

Ambos no se han afiliado aún al PP, pero se dan por expulsados definitivamente de UPN y más desde que este partido regionalista haya dinamitado Navarra Suma. Estos fichajes tienen un aspecto muy delicado por cuanto dejan en el aire aún más las sospechas de que ambos actuaron en su día de forma concertada con el PP, y deja dudas sobre su aportación al PP en un territorio en el que va a competir en solitario, en el que los foralistas tienen el viento a favor para ser el partido más votado.

Cuando una organización tiene mucha y buena cantera, la incorporación de políticos estrella procedentes de otros partidos puede tener efectos contraproducentes. Que el PP tiene abiertas las puertas a la incorporación de cuadros de Ciudadanos es un hecho que deriva de la situación vital de la formación naranja, pero que esa apertura se traduzca en la incorporación de dos de sus figuras más relevantes, Inés Arrimadas y Begoña Villacís, sería una traición por su parte a lo que queda del partido que acaban de ayudar a refundar, e incluso a su propia trayectoria. Al parecer Feijóo las quiere en su equipo. ¿Acabarán en él? En política cuando se hacen pronósticos lo habitual es fallar.