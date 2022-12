Observa las sillas ocupadas y no las sillas vacías

HACE UNOS DÍAS, una paciente me decía en consulta que se encontraba muy triste y se sentía muy sola desde que su marido había fallecido después de haber estado muy enfermo durante meses. Desde que él marchó, sentía un gran vacío en su corazón.

Me comentaba que no sabía cómo iba a ser capaz de sobrellevar estos días sin él, sin su sonrisa, sus bromas, su cariño, sus abrazos... aunque le acompañaba toda su familia, pero su silla vacía no la llenaba nada.

Le dije, ¿qué pasaría si en lugar de fijarte en la persona que no está, o en su silla vacía, te centrases en todas las sillas que están ocupadas? Las ocupan personas que te quieren, te aprecian y disfrutan al compartir todas las comidas de estos días contigo.

Cuando alguno de mis pacientes ha sufrido una pérdida, siempre les recomiendo hacer un ejercicio que llamo, “el álbum de recuerdos” que consiste en hacer un álbum de fotos imaginario y cronológico con todos y cada uno de los momentos vividos con aquella persona que ya no está. La primera foto de ese álbum debería ser el primer día que os conocisteis, dónde fue ese encuentro, cómo transcurrió ese día, qué te dijo, qué pensaste de el en ese primer momento, cómo vestía, cómo se comportaba...

Cuantos más detalles puedas recordar de ese día, mejor resultado obtendrás. Cuando esa foto esté lista, pasa a la segunda foto que quieras poner en el álbum. Que ocurrió ese día, a donde fuisteis, qué te llamaba la atención de él, cuáles eran sus hobbies, qué le gustaba comer, cuáles eran sus manías, cómo eran sus llamadas por teléfono... no tengas prisa en crear cada foto. No pases a una nueva foto antes de haber puesto todos los detalles en la anterior...

Este ejercicio lo puedes compartir con todos aquellos que te acompañan. Seguro que también aportaran detalles curiosos de aquella persona ausente: “era tan gracioso que nos hacía reír a todos”, “siempre nos sorprendía con alguna ocurrencia”, “era muy amable” “seguro que mantendrá la alegría que le caracterizaba allá donde este”” me acuerdo aquella vez que...

De alguna manera, esa persona que no está presente, de pronto se encontrará ocupando de manera imaginaria, esa silla vacía, porque las personas que queremos siempre permanecen en esa parcela de nuestro corazón que lleva su nombre y nunca marcharán de ahí.

Estoy segura de que este ejercicio te hará más llevaderos estos días y los del nuevo año.

Si deseas contactar conmigo puedes hacerlo en consulta@otiliaquireza.com. Estaré encantada de poder ayudarte.

Empecemos un 2023 con la Esperanza de disfrutar de Salud, Vitalidad y Prosperidad