Palabras, parole

MI traumatólogo me diagnostica megaapófisis transversa bilateral y artrosis facetaria. Me había acercado a su consulta porque, le dije, camino mal, como pisando huevos. Yo era más descriptivo que técnico y él me entendió, menos mal.

Una primicia de la moda: La tendencia boyish queda bien igualmente bien con salones o con sneakers. El inocente medicamento que tomo a diario me anuncia que contiene hidrocloruro de propanol y es betabloqueante. Y la crítica de arte dice que el artista tal “capta la sacralidad del Camino en una visión cosmogónica de un pasado pluriforme”.

Mi léxico queda corto para tecnicismos, novedades léxicas, y también para el barullo mental de algún periodista. Miro una receta de un plato sabroso: “sazona los carrés de cordero y dóralo, rectifica de sal y dale un golpe de calor para que quede arenosa la pasta añadida”.

Para ser ayudado yo necesito verbalizar una pena, precisar los síntomas de un malestar del alma, pero mi lenguaje es limitado e impreciso. Y necesito aprender a precisar.

Los ideadores del telescopio James Webb aseguran que “seremos capaces de lograr respuestas de las que ni siquiera sabemos cuáles son las preguntas”. Esas palabras excitantes anuncian nuevas palabras para que nombremos lo que ha de venir.

Repaso el diagnóstico de mi médico y entiendo algunos términos: mega-grande, bilateral y eso de la artrosis,

y es que resulta que mi mé-dico y yo hablamos griego

sin saberlo.

Los gobernantes emplean eufemismos que enredan pero hay palabras nuevas para realidades nuevas. Tantas de ellas las reaprovechan del latín y del griego por economía del lenguaje: biotecnología, gasoducto, estrés hídrico, antropogénico; son bastante transparentes. Nos conviene no perder la curiosidad.