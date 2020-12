Palabreros compulsivos

GUSTAN los políticos de armar sus declaraciones con razones que incluso un análisis somero descubre hijas de la improvisación y del menosprecio de la opinión pública. Glosemos algunas perlas escogidas entre las muchas que recogen los medios.

Contra la rebaja de ciertos impuestos practicada por la comunidad autónoma de Madrid que al ver del portavoz de ERC (compartido por el Gobierno central y otros) implicaría insolidaridad fiscal, se levanta el interino del Partido Popular argumentando que limitarla por ley equivaldría a invadir la competencia autonómica. Sorprende la oposición de un partido que asegura oponerse a toda desigualdad territorial, pero se permite hacer una excepción con una autonomía gobernada por los suyos.

Tratando de vestir su decisión de no apoyar los Presupuestos Generales del Estado encontró la señora lideresa de Ciudadanos una objeción que ni para disculpa de mal negociador vale: la presencia de Unidas Podemos. No solo incurre en contradicción al vetar a este partido político en nombre de una formación que no ha tenido empacho ninguno en pactar con la derechona y la derechísima, sino que siembra dudas sobre sus convicciones democráticas al negarle la legitimidad que posee por mucho que les moleste.

Estuvo acertado el presidente Sánchez al aclarar que no son recomendables las celebraciones navideñas del estilo de las habituales antes del coronavirus, si se quiere prevenir males mayores; prudencia que contrasta con la ligereza de la invitación del fin del primer estado de alarma a salir a la calle y disfrutar de la vida social. Al no haber una petición de disculpas por el error cometido entonces, cabe sospechar de cesión ante las presiones de los sectores económicos dañados por la pandemia.

En democracia la palabra se presenta como un indicador seguro de la calidad de la política, porque con ellas pensamos. A juzgar por la ligereza y descuido con que las utilizan los más de nuestros representantes, no sale bien parada la que parió la Transición.