Peligro de hambruna

JUNTO a la guerra, otro jinete del Apocalipsis se asoma tras el de la catástrofe que cabalga por Ucrania con consecuencias más allá de las fronteras del país. Es el hambre que amenaza numerosos países de África y de Asia al haberse cortado las exportaciones de grano procedentes de ese país, uno de los principales exportadores mundiales de trigo, maíz y cebada con los que se alimentan millones de personas y que han visto como el mercado queda desabastecido y los precios suben de forma exponencial de tal forma que cada vez más personas de los países del Cuerno de África, Sudán o Etiopía ven como su población está al borde de la hambruna, y en otros países como Túnez, Egipto, la India o Pakistán los alimentos básicos alcanzan niveles prohibitivos para la mayor parte de la población. Las exportaciones de Ucrania el año pasado fueron de doscientos millones de toneladas de trigo, lo que le convierten en el sexto exportador a escala mundial, ocupa también el sexto lugar en cuanto a las exportaciones de maíz y es el cuarto de cebada.

Los intentos de mediación internacional para desbloquear las exportaciones de grano procedentes de Ucrania no han tenido éxito aunque tanto la Organización para la Unidad Africana, cuyo presidente de turno, el senegalés Macky Sall visitó Moscú, como Turquía que sigue empeñada en convertirse en el principal país mediador entre los contendientes en la guerra, no han tenido éxito por el momento.

La acumulación de grano en los silos ucranianos es un problema para el país, no solo porque no tiene más capacidad de almacenamiento para las nuevas cosechas que están a punto de recogerse, sino porque no tiene modo de exportar lo acumulado. Las autoridades ucranianas lo primero que hicieron fue minar la entrada al puerto de Odessa para evitar un ataque anfibio sobre el territorio, y ahora exige garantías de que en caso de desminado Rusia no utilizará ese corredor para invadir el territorio de acceso al Mar Negro. Hace unos días parecía que habría acuerdo, pero Rusia lo rompió con nuevas bombas. Y el hambre acecha.