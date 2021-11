La pesca, concebida como una afición cotidiana, es algo tan habitual como familiar. Concretamente, en un lugar como Compostela, es materia endémica. Yo, personalmente, he vivido siempre rodeado de expertos en ese arte singular que, me temo, requiere una paciencia que no tengo. Han intentado que la practique en algún río, en un pantano o incluso en el mar, y en este caso dirigido por un percebeiro que tenía el cuerpo como un mapa anárquico de rutas imposibles. Todo fue inútil. Pero recibí, en tiempos, apuntes de sabiduría antigua, como todo lo que me contaba hace años el insigne profesor Ramón Baltar sobre la pesca en tiempos del Imperio Romano. Si no recuerdo mal, uno de los capítulos de que se hablaba en alguno de los interesantísimos documentos de la época, versaba sobre la pesca a mosca. Pues bien. Acaba de salir, en un volumen impreso con un lujo casi asiático, una suerte de biblia de esa especialidad. El autor es un viejo conocido, y, para colmo, amigo. Se trata de un renacentista moderno. Es, con mucho, uno de los mejores novelistas peninsulares, autor de joyas tan sublimes como Donde aúllan las colinas, Assur, Laín, Los lobos del centeno o la asombrosa y premonitoria Caja negra (que se reeditó debido a que sus predicciones eran ciertas). Y sí, queridos amigos. Él es, en efecto, Francisco Narla, aviador, narrador, arquero, pescador...

FLY FISHING

El libro ha sido publicado por Edhasa, y se llama De hombres y ríos, y lleva un amplio subtítulo que reza Los secretos de la selección española. Trucos, artificiales y técnicas. Un homenaje a los ganadores de tres oros mundiales. Narla nos cuenta que la selección española de pesca a mosca ha sido protagonista absoluta en los últimos cinco campeonatos mundiales de la especialidad (FIPS-Mouche), o Fly-Fishing, en su denominación más reconocible, la inglesa. Pese a sus éxitos aplastantes, indudables y explícitos, ese grupo de expertos ha sido ninguneado por los medios de comunicación una, y otra y otra vez, ya fuera en Bosnia-Herzegovina en 2015 (Oro), en Estados Unidos en 2016 (Oro), en Eslovaquia en 2017 (Bronce), en Italia en 2018 (Oro) o en Australia en 2019 (Bronce). Se nos habla de los héroes: David Arcay, Emilio González, Fran Llamas, Juan Vert, Pablo Castro, David Ferreras, Yasmany Picorel, José Miguel Mantilla, Julen Aguado, Daniel Barrachina, Jordi Oliveras, Iván Verge, Vicente Aranda, Iñaki Muñoz, y el curioso caso de Miren Gentzane Elosegui Ibarnavarro, alias Miren Loops... Alguno de ellos nos enseña técnicas, materiales y estrategias en streamer, ninfa al hilo, seca sobre pez visto o sobre eclosión, tándem... Majestuoso. Y clarificador...