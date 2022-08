Pobre América Latina

EL asesor del Despacho Oval para América Latina asegura que, tan sólo cuatro décadas atrás, EstadosUnidos no hubiese permitido que un Gobierno con un perfil ideológico como el de Gustavo Petro se hubiese hecho con el poder en Colombia; o, al menos, hubiese trabajado para echar abajo su proyecto. Ahora las cosas han cambiado. Son otros tiempos. Y todo lo que se haga desde el filtro aparente de la transparencia y la democracia ha de ser aceptado, aunque suponga una nueva pieza en el auge de la izquierda populista que sufre Latinoamérica.

Hoy las palabras y las estrategias sustituyen a los complots, y tratan de contrarrestar las injerencias políticas que siguen produciéndose en todo el orbe. Hoy se tienden puentes comerciales y se proyectan retos industriales que permitan “navegar” los cambios políticos y seguir colaborando con lo que el asesor de Biden, Juan González, denomina “una reserva estratégica para Estados Unidos.”. Sin embargo, reconocer el reto que supone para la Casa Blanca el nuevo Ejecutivo colombiano ya nos abre los ojos ante los riesgos y la incertidumbre que se cierne sobre América Latina.

Habrá que estar atentos a los hechos, pese a ese ataque a los medios de comunicación y al periodismo que se está recrudeciendo en Latinoamérica debido al apogeo del autoritarismo y el populismo. Así lo atestiguan nuestros corresponsales. Se restringen las libertades, al tiempo que se reivindica una aparente defensa de los postulados identitarios, feministas y medioambientales. Y los que llegan nuevos, como Gustavo Petro en Colombia, juegan a distanciarse de regímenes como el cubano, el venezolano o el nicaragüense; pero, al final, como hemos visto en México con López Obrador, en Bolivia con Luis Arce, o en Argentina con Alberto Fernández, terminan estrechando lazos con aquellos que ya han demostrado que su “nuevo socialismo”, no ha hecho más que perpetuar la opresión, la miseria y la pobreza.

Da pena ver cómo se encuentra hoy Argentina: empobrecida, crispada, cerca del estallido social, y con una inflación del 7,4%, la más alta en tres décadas. El también “progresista” chileno Gabriel Boric dice que “América Latina empieza a latir”; pero no sé yo si ese sonido no llevará asociado un infarto del Continente americano, con sus ciudadanos divididos, frustrados, y sin ilusión ni esperanza. Me pregunto a qué tipo de voz se refiere la ministra chilena Antonia Urrejola cuando dice que “América necesita una sola voz ante el resto del mundo”, al tiempo que reconoce problemas comunes en la región como el narcotráfico, la inseguridad, las desigualdades, la degradación medioambiental, el empobrecimiento poblacional, o la inseguridad alimentaria. Asegura el papa Francisco que “Latinoamérica será víctima hasta que no se libere”. Pues bien; me temo que no va por el buen camino.