Pobreza extrema

todos los días, en algún medio de comunicación, aparece y hablan de esto, la pobreza. Pero solo son pequeñas pinceladas, salvo, que sea un articulo al respecto o, que sea un programa de televisión y dedique ese día, un programa entero a hablar de la pobreza, pero si os fijáis, aparecen unos cuantos mendigos en ciertos barrios y punto.

En el caso de menores de edad, somos el tercer país de Europa con más pobres, por detrás de Rumania y Bulgaria. Pero en total, tenemos 10 millones de pobres ya en la indigencia casi, porque según datos estadísticos de la media nacional, dos de cada diez personas, están en esa situación hoy en día. Ya en el año 2019, el 16,5% de la población estaba en riesgo de pobreza total o, exclusión social permanente.

Luego, aunque no se les considera pobres, están los jubilados, que apenas cobran 400€ al mes y los hay que ni eso. Algunos su pensión real según datos de la seguridad social, son 230€ y el resto se lo dan como un plus, eso significa, que cuando quieran, se lo pueden quitar.

Es una vergüenza, que en un país como es España suceda esto, es una vergüenza, que los políticos, se suban los sueldos, que ya son astronómicos y miren para otro lado cuando se les habla de la pobreza en España. Es una vergüenza, que tengamos, diputados provinciales, con sueldo claro, diputados autonómicos, con sueldo claro y para rematar, diputados nacionales, con sueldos, claro, aparte de, senadores y cientos de cargos inútiles, que cobran todos los meses un dineral, eso es una vergüenza total. A todo esto, hay que sumar a los asistentes y amiguetes de turno o familiares, que tienen cargos que no existen, pero ellos cobran y, no digamos de los asesores, en total, casi medio millón de personas que viven de la política. Todo esto más, un montón de empleados públicos, que algunos la verdad, trabajan como esclavos, cuando otros, no dan palo al agua, sobre todo, en los ayuntamientos.

Lo he hablado con diputados, senadores, enchufados, asesores y un montón de personas, que viven de la política, todos, pero todos, sean de izquierdas, derecha o nacionalistas, republicanos o, monárquicos, piensan que hacen falta y, lo de la pobreza, pues es un problema de todos los países. ¿Pero señores, donde piensan que están ustedes, que se creen que son? Esto sucede aquí y en otros países parecidos, pero si nos vamos a otros lares, como un ejemplo, Suecia, Finlandia, etc., etc., esto no sucede amigos míos.

La canción de siempre y más aún ahora con este gobierno, es que la caja de las pensiones esta casi vacía, no llegan los que están trabajando, pero haber señores políticos, si usted trabaja y cotiza, se entiende, que ese dinero estará o, debiera de estar en una caja y creciendo, entonces, cuando les toque jubilarse a las personas, tendrán de donde cobrar, otra cosa también, tiene que haber una pensión mínima, al igual que existe un sueldo mínimo, pues las pensiones, deben de estar equiparadas con este. La caja de las pensiones, no se puede tocar, eso caca, como se les dice a los niños, cuando intentan tocar algo que no deben. Seamos serios y responsables, no se digan mentiras en campaña qué después, nunca se cumplirán. Dedicar mas dinero a la investigación, mas, a la cultura, pero no a los amiguetes del partido, más a la integración social, mas, a reparar esos problemas para que la pobreza si no radicarla, al menos, se vaya rebajando hasta que se llegue con el tiempo, a la cota cero. Menos políticos, amiguetes, asesores etc. y, más inversión en lo que hace falta de verdad.

Me da mucha pena ver a tanta gente tirada en las calles, sin pensiones, sin ayudas, sin poder llevarse un plato de comida a la boca, cada día, mientras, si eres de una etnia que aquí no se porque esta tan protegida, o has llegado en una patera de Marruecos, entonces si te dan ayudas las que haga falta. ¿Estamos locos o qué? Primero somos nosotros los de aquí y, si se puede, pues ayudar a todas las personas que podamos, pero no, quitárselo de la boca a un vecino para dárselo a alguien que ha recién llegado y no se sabe con que razón, ni lo que hará, ni nada de nada. A mi me dan mucha pena, esos países que tanto sufren las personas por las guerras y por culpa de sus mandatarios, claro que me dan pena y los ayudaría si pudiese, me dan pena los niños de cualquier país, me da pena todo ser humano que sufra y más, por injusticias. Pero mi deber primero y, ante todo, es ayudar a mi familia, mis amigos, mis vecinos, en total, a mi gente, si después de esto, puedo ayudar a otros, encantado de hacerlo y, apoyo siempre esas iniciativas, pero primero a los que tengo a mi lado y lo están pasando mal.