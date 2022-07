IONE Belarra ha cesado a su secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, secretario general del PCE y miembro destacado de Izquierda Unida. Será sustituido por Lilith Verstrynge, secretaria de Organización de Podemos. Hace apenas un mes, Irene Montero cesaba a su jefa de Gabinete, Amanda Meyer. Era miembro de Izquierda Unida.

Más: hace dos semanas Yolanda Díaz presentó en Madrid su nueva plataforma, Sumar. Solo acudió un político de renombre, Enrique Santiago, aunque la versión oficial fue que la propia vicepresidenta había pedido que no asistieran dirigentes de Podemos o de IU. No la creyó nadie. Y más: hace tres meses, Díaz se desplazó a Sevilla para intervenir en la elaboración de las listas de la coalición electoral Por Andalucía. Maniobró para que Inma Nieto, de IU, fuera elegida candidata a la Junta, en lugar del candidato que había previsto Podemos. Encima, “alguien” olvidó inscribir la lista en el registro, lo que provocó que Podemos se quedara sin la financiación electoral que le correspondía y hubo que hacer juegos malabares para conseguir que la candidata participara en los debates institucionales.

En Podemos se han quitado las caretas. Viven una guerra abierta con Izquierda Unida y, sobre todo, con Yolanda Díaz. Nunca fueron buenas las relaciones de Díaz con Belarra y Montero desde que fue designada vicepresidenta por Pablo Iglesias, a pesar de que antaño Díaz e Iglesias fueron inseparables. Pero, con Sumar en marcha, la lucha de Podemos contra Izquierda Unida y el Partido Comunista, al que pertenecen tanto Enrique Santiago como Yolanda Diaz, es a muerte. Y nadie lo disimula.

No es el único frente abierto en la izquierda de la izquierda. Desde que Yolanda Díaz empezó a promover su plataforma, Sumar, acelerando la presentación pública, el distanciamiento con Pedro Sánchez ha sido tan evidente que incluso se puede considerar humillante. Sánchez no informa a Díaz de nada relacionado con el Gobierno, ni siquiera de asuntos que tienen que ver con las competencias de la vicepresidenta. Conociendo a Sánchez, no extraña.

Si Díaz se presenta a unas elecciones y consigue un puñado de escaños, perfecto porque podría ayudar a Sánchez a formar una mayoría ... pero eso solo le interesa si Diaz se hace con votos y escaños de Podemos. Si es con votos y escaños del PSOE, Sánchez no quiere saber nada de Sumar.

Por cierto, con el relevo en el ministerio de Belarra, se ha sabido que Verstrynge cobrará 122.000 euros brutos anuales. Mas que el presidente del Gobierno y más que su ministra. No es un asunto menor. Tener un cargo en la estructura de un ministerio que esté en manos de Podemos es todo un puntazo. Un chollo.