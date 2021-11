Políticos sin empleo

TENGO yo un querido amigo, jubilado como yo, que es un ejemplo de lo que debería ser un político en España. Socialista de verdad, dejó su bien retribuido empleo como gerente de una empresa para entrar en el Congreso de los Diputados, perdiendo dinero, donde desarrolló una eficaz labor como parlamentario, pues aportaba toda su experiencia de gestión. Luego, cuando terminó su etapa política retorno a su actividad privada, donde se jubiló y hoy cobra su pensión como cualquier otro trabajador. Como él hubo otros. Pero eran otros tiempos.

Hoy en día, uno de los escándalos nacionales es la enorme cantidad de políticos profesionales, de todos los colores, que ni vienen de parte alguna, ni tienen a donde ir cuando dejen la política, a no ser que los coloquen por una puerta giratoria. Por cierto, que no sabemos oficialmente cuántos políticos hay en España, pues las cifras son siempre aproximativas. Los datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública nos darían la cifra 73.197 cargos políticos. Pero la cifra no es real, pues hay que echar bien las cuentas.

Según los últimos datos de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas en España habría 687 altos funcionarios del Gobierno, 3.698 de las comunidades autónomas y, el resto, diputados o senadores, parlamentarios regionales, diputados provinciales, alcaldes, concejales, miembros de organismos nacionales o internacionales o empresas públicas, entre otros. Pero tampoco es cierto que en total haya 450.000 políticos, como se ha dicho.

Entre los cargos, empleos o funciones que cobran del Estado, hay que distinguir los necesarios, jueces, diplomáticos, alcaldes, etc... ¿Pero, y los asesores? Ni se sabe. Pero el CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) calcula que entre las diversas administraciones la cifra de éstos ronde los 20.000.

Y eso sí que es escandaloso, algunos de esos asesores del actual Gobierno de progreso, premiados con elevados sueldos muy por encima de los funcionarios de carrera del máximo nivel, no pasaron del Bachillerato o llegaron al mismo. Pero, ¿de qué nos extrañamos cuando ha habido y hay ministros sin oficio alguno ni pasado laboral y ahí los tienen?.