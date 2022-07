Problema solucionado: la corbata

NADIE duda de que el problema económico español requiere un cambio de trescientos sesenta grados para suavizarlo un poco. Visto desde el ciudadano de a pie, podemos considerar que es preciso crear fuentes de producción que den trabajo a quien lo busca; estimular la dedicación al mundo rural en la agricultura y la ganadería, y promover la sociedad industrial, y el que los empresarios estén dispuestos a reducir sus ingresos, para ayudar a quienes deseen contribuir al bien de la sociedad española.

En una situación así, los diversos miembros de nuestra nación pueden pronunciarse con más o menos tino. Nadie conoce con holgura lo que sucede en los diversos ámbitos de nuestra sociedad. Sin embargo, lo que uno no espera de alguien que haya hecho el bachillerato es que intente ofrecer soluciones poco contrastadas, ideas sin contenido, mientras su modo de vida se asemeja a lo contrario de lo que intenta perseguir.

Hoy, cuando todo lo que se anuncia queda escrito, extraña enormemente el que una persona pueda prometer muchas cosas, y que, a la hora de cumplir lo anunciado, realice todo lo contrario de lo que había prometido. Cierto que eso no es lo que más duele a una persona que haya hecho ciertos estudios, aunque no sean de grado superior. Lo que mi mente no soporta es que, quien derrocha a cargo del Estado inmensas cantidades en viajes, quiera mostrar su ejemplo de colaborador con quien intenta vivir, aunque sea estrechamente, indicándole que deje de usar la corbata...

Eso ya nos lo han enseñado nuestros padres: que, si hace calor, más que poner la corbata hay que abrir un poco la camisa. A mí todavía me molesta más el que una persona que no sabe utilizar las fuentes para el análisis, nos quiera enseñar lo que procede hacer, con argumentos banales, con cosas de poco peso... Deje a la gente que ponga lo que le parezca, siempre que esto no supere lo que le permita su condición, y pídale que evite gastos superfluos y que trabaje todo lo que pueda, para servir a su familia y a nuestro pueblo.

Por favor: no nos tome por tontos, pues la corbata no desequilibra nuestra economía, ni, por supuesto, la soluciona...