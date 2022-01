¿Profeta en su tierra?

CONTRADICCIÓN. Por más que lo intenta Yolanda Díaz no consigue encontrar su hueco en el espacio político de la izquierda gallega, siempre muy fragmentado. No le ayuda, más bien al contrario, ciertos episodios de su pasado, enfrentada con todas las puntas del arco de la esquerda, desde la nacionalista que no la considera una de las suyas; ni en la españolista, harta de sus veleidades. Debe ser por eso que en este ahora postergado “proceso de escucha” no contemple un paseo por Galicia, su tierra.

La Rosa de Luxemburgo de Fene, afortunada definición de Luis Ventoso, espera consolidar su proyecto en el resto de España y que sean los restos del rupturismo galaico quienes lancen llamamientos para integrarse. Es la hoja de ruta. Sabe que aquí no lo tiene nada claro por mucho que Xaime Subiela o Manolo Lago se empeñen en tender puentes donde hay demasiadas murallas.

Desde el Bloque no quieren saber nada. Ni Ana Pontón la llama ni Yolanda está dispuesta a hacer lo propio. Siendo dos mujeres, feministas, de izquierdas y gallegas, hay un mundo que las separa. Ni un gesto de la vicepresidenta hacia la líder de la oposición en el Hórreo. Hay fotos con más complicidad de Díaz con Alberto Núñez Feijóo que con la portavoz nacional del BNG. Es un síntoma que lo dice todo.

Entre sus exsocios de Anova más de lo mismo: Xosé Manuel Beiras le llamó traidora y ahora ni siquiera le preocupa y en Esquerda Unida no se cuenta con Yolanda para nada. ÇEs como una extraña.

Le quedan los restos de Podemos y nadie puede olvidar que Antón Gómez-Reino la empujó a la lista de Pontevedra. Por eso a nadie le extraña que Galicia haya desaparecido de su hoja de ruta. Los pocos que le quedan los tiene de asesores en el ministerio. antón Trabanca