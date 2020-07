TODOS deberiamos ser conscientes de que vivimos nun mundo totalmente tecnolóxico onde a descarga de datos persoais a través das redes se realiza de forma masiva e constante e onde cada vez temos menos control sobre o uso que se fai deles. O 6 de decembro de 2018 entrou en vigor a lei orgánica de protección de datos e garantía de dereitos dixitais que establece os requisitos e as obrigas das empresas sobre como proceder coa información persoal así como os dereitos que asisten tanto aos usuarios como aos consumidores.

Fago referencia a ela porque creo que cómpre que tomemos conciencia sobre a importancia de protexer estes datos nun momento en que numerosas empresas e entidades de distinto ámbito, co obxectivo de preservar a saúde dos seus traballadores, se lanzan a mercar cámaras térmicas de control de temperatura, algunhas con opción de videovixilancia e recoñecemento facial, para evitar o contaxio do covid-19 pese a que hai asintomáticas e sen febre que tamén son portadoras do virus.

De entrada, a algúns pode parecernos unha boa medida para saber quen ten febre e quen non e impedir o acceso ás posibles persoas contaxiosas. Non obstante, se o pensamos detidamente, descubriremos que a maioría destas cámaras levan integrada a posibilidade da videovixilancia en espazos públicos, o que implica que empresas alleas a nós nos vixían ademais de rexistrar unha serie de datos persoais extremadamente sensibles e privados como son todos os relativos á nosa saúde, que se acumulan e que se fan públicos. Poñamos un exemplo concreto.

Imaxina que es ti o que está na cola cun comercio, que che toman o control de temperatura e dás positivo. Aínda que non teñas covid-19 e como medida de precaución, prohíbenche a entrada. Como reaccionarías? E... que acontece con eses datos? Como se van utilizar nun futuro? Para que? Canto tempo se se gardan? A quen se lle comunican esas conclusións?

Aínda que a Axencia Española de Protección de datos xa amosou a súa preocupación pola instalación en centros públicos destas cámaras térmicas de videovixilancia, cómpre indicacións claras tanto no relativo á protección de datos no uso destes dispositivos como indicacións desde o punto de vista sanitario.

Mentres, cómpre lembrar que vivimos nunha sociedade onde a protección dos datos de carácter persoal é un dereito democrático que deben e debemos preservar e que, no caso concreto das cámaras térmicas de videovixilancia, contamos con outra opción moito menos intrusiva: os termómetros eléctricos.