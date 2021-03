1 ¿Existe el delito de odio? Existir, existe, pero para que sea castigado se tienen que dar unas circunstancias un tanto especiales, ya que según la Fiscalía que archivó el caso, difundir por la red social WhatsApp, como hicieron un grupo de militares, mensajes que hablan de la necesidad de dar un golpe de Estado contra el Gobierno o “fusilar a 26 millones de hijos de puta” no es delito de odio. Por supuesto, aunque ninguno se dará por aludido, dentro de esos “26 millones de hijos de puta” contabilizaban a muchos de ustedes, queridos lectores. No será odio, pero desde luego normalidad democrática tampoco.

2 ¿Por qué los palos que llevan los mossos d’esquadra en las manifestaciones no despiertan la solidaridad que debieran? Porque en el historial de actuaciones del cuerpo de la policía autonómica catalana hay borrones que la ciudadanía no olvida. No hace mucho aún, protagonizaron la brutal detención de una adolescente físicamente muy endeble y con problemas psiquiátricos que sólo quería quejarse de un médico de urgencias. La trataron como a una terrorista. ¿Qué pena pueden dar ellos después de esta anormalidad democrática?

3 ¿Por qué se libera a Villarejo? Ante la imposibilidad de juzgarle antes de que cumpla en la cárcel el plazo máximo de prisión preventiva, la Justicia no tiene más remedio que ponerlo en la calle. Es justo que así sea. Y que el ministro dimita por incompetente.